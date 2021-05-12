رئيس الوطنية للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

هنأ حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال زين: "بأصدق التمنيات في هذه المناسبة الجليلة ندعو المولى عز وجل أن يوفق سيادته في استكمال مسيرة التنمية والبناء لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها، ومجابهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية".

كما تقدم زين بخالص التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء وكافة مسئولي وكبار رجال الدولة، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.