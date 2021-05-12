الأربعاء 12 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوطنية للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

حسين زين
حسين زين

هنأ حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال زين: "بأصدق التمنيات في هذه المناسبة الجليلة ندعو المولى عز وجل أن يوفق سيادته في استكمال مسيرة التنمية والبناء لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها، ومجابهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية".

كما تقدم زين بخالص التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء وكافة مسئولي وكبار رجال الدولة، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.

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