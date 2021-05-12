«الوفاء للأبطال».. كيف يُدخل الرئيس الفرحة على أسر وأبناء الشهداء في العيد؟

"مبينساش ولاده" هكذا دائما يقال على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لا ينسى شاردة ولا واردة رغم كل شيء، فيحرص على الاحتفال بأهالي الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لكى تقف مصر شامخة أمام أعدائها.

ولم ينسِ أبدا أن يودهم سواء بنفسه أو بإرسال من يشعرهم أنهم ليسوا بمفردهم بعدما تركهم ابنهم الشهيد، ففى هذا العام أعطت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها بتنفيذ عدد من الزيارات لمنازل أسر الشهداء، بعدد من محافظات الجمهورية، وتقديم الهدايا العينية والمادية المقدمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة، للحفاظ على سلامة المواطنين، ومجابهة انتشار فيروس كورونا.



احتفال ٢٠٢٠

ورغم جائحة كورونا العام الماضي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وفي إطار المشاركة الوجدانية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين وذلك بمنازلهم بعدد من محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التواصل الدائم ومشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فرحتهم في مختلف الإحتفالات والمناسبات.



احتفال المنارة

وفي يونيو ٢٠١٩ احتفل الرئيس عبد الفتاح السيسى بأول أيام عيد الفطر المبارك مع أبناء أسر 287 شهيدًا بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتناول الرئيس وجبة الإفطار مع أبناء الشهداء.

واصطحب الرئيس أبناء الشهداء ومصابى العمليات داخل معرض الألعاب الترفيهية، وشارك الأطفال في جولة تفقدية للألعاب، ومارس معهم عدد من الألعاب، إلى جانب تكريم أهالي الشهداء.



في مسجد المشير ٢٠١٨

وفي عام ٢٠١٨ أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوى، وكان يصلي بجانبه أطفال الشهداء، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إدخال البهجة والسرور على أطفال وأبناء الشهداء خلال احتفالية عيد الفطر، وقدم عددا من الهدايا للأطفال، ورسم علم مصر على وجه أحد الأطفال.

وتأتى تلك الزيارات تأكيداً على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء فى كافة الاحتفالات والمناسبات، وتأكيداً على المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه أبنائها ممن قدموا أرواحهم فداءاً للوطن.



وعبر أسر الشهداء عن عميق امتنانهم للجهود التى تبذلها الدولة المصرية التى لا تنسى أبدا أبنائها من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعاً عن استقراره وسلامة أراضيه.

