توزيع الملابس على 300 أسرة أكثر احتياجا بقرية كفرالجنيدى بزفتى

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، اليوم الأربعاء، معرضا لتوزيع الملابس والأحذية الجديدة، على 300 أسرة أكثر اجتياحا بقرية كفر الجنيدى بمركز زفتى، وذلك بدعم جمعية الأورمان وتحت رعاية محافظ الغربية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكدت مديرية التضامن بالغربية، أن إقامة المعرض تحت إشراف المديرية، يأتى فى إطار دعم وجهود جمعية الأورمان المستمرة للشرائح من غير القادرين فى مراكز ومدن المحافظة، لإدخال السعادة على قلوبهن مع حلول عيد الفطر المبارك.

يأتى ذلك فى إطار خطة محافظة الغربية، وتوجيهات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية، في القري والعزب والنجوع وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيراً إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة وبقرى مبادرة "حياة كريمة"، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية ، وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية فى المحافظة طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بمراعاه محدود الدخل والعمل على حل جميع مشاكلة والوصول إليه.

يذكر أنه تم اختيار مركز ومدينة زفتى ليكون المركز الوحيد على مستوى المحافظة الذى يقوم على المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى حياه كريمة والتى ستغير شكل المركز بالكامل وبعدها يبدء تنفيذ المبادرة فى عددمن مراكز المحافظة تباعا حتى تصبح الجمهورية بلا عشوائيات تماما.