الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لانتشال جثة شاب غرق منذ أسبوع في منشأة القناطر

انتشال جثة شاب غرق
انتشال جثة شاب غرق

يكثف رجال الإنقاذ النهري بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، جهودهم لانتشال جثة شاب تعرض للغرق بالرياح البحيري منذ أسبوع، في منشأة القناطر، ولم يتم العثور على جثته.

 وكان مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى بلاغا يفيد بغرق أحد الأشخاص بالرياح البحيري، وبإجراء التحريات، بإشراف العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر،  تبين أن الضحية شاب مقيم بكفر الحديد، بمنطقة وردان، وأنه تعرض للغرق خلال الاستحمام بالرياح البحيري لعدم إجادته السباحة. 

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

-غرق طالبين في الرياح التوفيقي 

وفى سياق متصل كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، في واقعة غرق طالبين بترعة الرياح التوفيقي بدائرة المركز، أن الطالبين في العقد الثاني من عمرهما وأنهما حاولا الهروب من حرارة الجو بالاستحمام في الرياح، إلا أن عدم إجادتهما السباحة حال دون ذلك ولقيا مصرعهما غرقا.

 

وكان المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالبين بترعة الرياح التوفيقي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية وتبين غرق شابين في العقد الثاني من عمرهما أثناء محاولتهما الهرب من حرارة الجو إلا أنهما لم يكنا يجيدا السباحة، وتمكنت القوات من انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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