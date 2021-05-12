محمد سامى يحبس أنفاس الجمهور قبل عرض الحلقة الأخيرة من «نسل الأغراب»

استطاع المخرج محمد سامى، حبس أنفاس الجمهور أمام أحداث مسلسله "نسل الأغراب" وجعلهم في حالة ترقب، وذلك قبل عرض الحلقة الأخيرة مساء اليوم الأربعاء على قناة ON، بعدما شهدت الحلقة التاسعة والعشرين أحداثاً سريعة ومتلاحقة وغير متوقعة أصابت متابعى العمل بالصدمة.

وشهدت الحلقة التاسعة والعشرون وصول الصراع بين البطلين إلى ذروته، حيث قتل عساف الغريب "أحمد السقا" سليم "أحمد داش" ابن غفران "أمير كرارة"، ليرد عليه الأخير بقتل ابنه حمزة "أحمد مالك"، وفى انتظار رد فعل جليلة "مى عمر" تجاه الثنائى بعد قتل ابنيها وهو ما ستكشف عنه الحلقة الأخيرة التى ستشهد مفاجآت كبيرة للجمهور.

ونجح المخرج محمد سامى فى تقديم مسلسل جديد ومختلف شكلاً ومضموناً بأجواء أسطورية معتمداً فيها على الصورة المبهرة والديكورات الفخمة والرؤية الاخراجية الخاصة، إذ جمع بين نجمين كبار بحجم أحمد السقا وأمير كرارة، كما أنه لأول مرة يكون بطلى العمل بأدوار شريرة، وحظى بمتابعة جماهيرية كبيره جعلته واحداً من أكثر الأعمال متابعة فى دراما مضان 2021.

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 8.30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9.30 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.

وتصدر مسلسل "نسل الأغراب" تريند موقع "يوتيوب" بمشهد النجم أحمد السقا والنجمة مي عمر، وذلك خلال أحداث الحلقة الثامنة والعشرين أمس، حيث حقق المشهد أكثر من 542 ألف و164 مشاهدة عبرالقناة الرسمية لقناة on e علي يوتيوب، وينتظر المشاهد عرض الحلقه الأخيرة من المسلسل مساء اليوم على أكثر من قناه فضائيه وسط تكهنات بعرض جزء تاني منه.