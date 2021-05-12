التنسيق مع 7 جهات حكومية لتوفير السلع فى الجيزة خلال العيد

أعلن المحاسب طلعت حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ومدير مديرية التموين، أنه فى إطار جهود الدولة لتوفير كل أنواع السلع التى تهم المواطنين استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، تم التنسيق مع 6 جهات حكومية لتوفير كل السلع خلال فترة قضاء إجازات عيد الفطر المبارك والتي تتضمن التنسيق مع الجهة الحكومية الأولي، وهي الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة الأرصدة الاستيراتيجية للسلع والمعروضات من كل السلع الغذائية التى تصرف لدى البدالين التموينين من خلال 1855 تاجر تموينى وعدد 500 منفذ تابع لمشروع جمعيتى وصرف سلع فرق نقاط الخبز للمستفيدين من البطاقات التموينية خلال اجازات عيد الفطر المبارك.

وقال طلعت لـ"الدستور" إن المديرية نسقت مع الجهة الثانية وهي شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة المعروض من خلال 60 مجمع استهلاكى على مستوى المحافظة من خلال المنافذ الثابتة لتوفير السلع الحرة بتخفيضات 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية والتي تشمل طرح اللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيها واللحوم المجمدة بـ65 جنيها والدواجن المجمدة بـ35 جنيها للكيلو الواحد والدفع بـ66 سيارة متنقلة من خلال الشركات التى تم منحها تصاريح للبيع الاسعار المناسبة.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أنه تم التنسيق مع الجهة الثالثة وهي منافذ جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة والجهة الرابعة مع جهاز الشرطة لتوفير احتياجات المواطنين سواء من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة بالاسعار المناسبة والجهة الخامسة وهي شركة بتروجاس لتوفير احتياجات المحافظة من إسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية من خلال عدد 208 مستودع على مستوى المحافظة والجهة السادسة وهي شركة بوتاجاسكو لتوصيل اسطونات البوتاجازالمنزلية للمواطنين.

والجهة السابعة وهي الهيئة المصرية العامة للبترول لزيادة المعروض من المنتجات البترولية بمحطات خدمة وتموين السيارات بنطاق المحافظة وعددها 269 .