«الصحة» تبدأ توزيع «عيدية السيسي» على أسر شهداء الأطقم الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنفيذ عدد من الزيارات لمنازل أسر الشهداء من الأطقم الطبية بعدد من محافظات الجمهورية وتقديم الهدايا العينية والمادية المقدمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تنفيذ تلك الزيارات بقيادة وكلاء وزارة الصحة في عدد من المحافظات لمنازل شهداء الأطقم الطبية من (أطباء، تمريض، مسعفين، إدارين، وفنيين)، الذين ضحوا بأرواحهم خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا.

من جانبهم، أعرب أسر شهداء الأطقم الطبية عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي للوقوف بجانبهم وتقدير دور وجهود ذويهم من الأطقم الطبية خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة و السكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كوروونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وأشارت إلى انه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.

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