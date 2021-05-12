وزيرة التضامن تقضي العيد بمنزلها.. وتتابع برامج العمل

تقضي الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عيد الفطر المبارك بين أسرتها بمحافظة القاهرة، حرصا على عدم التنقل فى ظل تفشي فيروس كورونا، مع متابعة تنفيذ برامج الوزارة خلال فترة العيد ومنها تنمية الأسرة، مودة، وعي، وغيرها من البرامج الأخرى.

ووجهت القباج برفع حالة الطوارئ بالمديريات استعدادا للعيد، بالإضافة إلى تواجد لجان الاغاثة الرئيسية والفرعية التابعة للهلال الأحمر بصفة مستمرة فى الشارع على مدار 24 ساعة لمواجهة حدوث اى طارئ.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، باستمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الفطر المبارك لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.



وأوضحت وزيرة التضامن، أن خدمات الخط الساخن "16023 " لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبي وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد، خاصة وأن هذه الفتره تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان.

