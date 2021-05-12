أنشطة المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من 2021

قالت الشركة المصرية للاتصالات إن الربع الأول للعام الجاري شهد العديد من الأحداث والأنشطة الرئيسية والهامة وكان أبرزها توقيع اتفاقية تعاون مع شركة جوجل العالمية يتم بموجبها تقديم خدمات عبور للحركة الدولية الخاصة بشركة جوجل على مستوى بروتوكولات الإنترنت "IP Layer" والتي تعد الأولى من نوعها في مجال خدمات العبور من خلال الشبكة الدولية الأرضية للمصرية للاتصالات عبر الأراضي المصرية.

كما يتم بموجبها هذه الاتفاقية حصول شركة جوجل على سعات دولية لأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط على نظام الكابل البحري ET North المملوك للشركة المصرية للاتصالات 2021.

وتابعت الشركة في بيان لها عن نتائج أعمال الربع الأول أنها اتفاقية تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم خدمات الاتصالات للوزارة ومستفيدي برامج الحماية الاجتماعية "برنامج تكافل وكرامة"وتقوم المصرية للاتصالات بموجب هذه الاتفاقية بتوفير 3.5 مليون خط محمول للمستفيدين من "برنامج تكافل وكرامة"، مزودة بحزمة من الدقائق والرسائل النصية والميجا بايتس شهريًا بتكلفة رمزية.

واقتنصت الشركة المصرية للاتصالات "WE" وبجدارة، لقب أسرع شبكة إنترنت أرضي ثابت في منطقة شمال أفريقيا عن الربعين الثالث والرابع لعام ٢٠٢٠، وذلك بمتوسط سرعات وصل إلى ٣٢.٦٦ ميجابايت في الثانية وفقًا لما أعلنته شركة Ookla® الرائدة عالميًا في مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت، والتي تستند إلى تحليل دقيق للاختبارات التي يجريها المستخدمون من خلال Speedtest® ويأتي حصول شبكة "WE" على هذه الجائزة ليؤكد حرص المصرية للاتصالات على دعم عملية التحول الرقمي في البلاد من خلال الاستثمار المتواصل في تطوير وتحديث البنية التحتية.

وفي مارس الماضي أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن خطتها إطلاق النظام البحري الجديد الذي يمتد حول قارة أفريقيا بهدف ربط بلدانها الساحلية والحبيسة بأوروبا من خلال البنية التحتية الارضية والبحرية واسعة الانتشار للمصرية للاتصالات ومن المقرر دخول النظام الخدمة خلال عام 2023 وستوفر الشركة من خلاله مجموعة متنوعة من خدمات السعات تتضمن خدمات على مستوى بروتوكولات الانترنت والتي تمكنها من توصيل نقاط متعددة على النظام ببعضها البعض.

كما قررت الجمعية العامة العادية لشركة فودافون مصر توزيع أرباح بقيمة 2 مليار جنيه تبلغ حصة الشركة المصرية للاتصالات منها 900 مليون جنيه وبناء على ذلك قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات في جلسته المنعقدة يوم 22 مارس زيادة مقترح توزيعات ارباح للسنة المالية 2020 ليصل إلى 75 قرشا للسهم بدلاً من 50 قرشا للسهم.