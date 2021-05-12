باستثمارات 5.2 مليون دولار.. توقيع عقد جديد للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، توقيع عقد جديد للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية، بين هيئة الثروة المعدنية وشركة مناجم النوبة الإنجليزية، وذلك بإجمالى استثمارات 5.2 مليون دولار لعدد قطاع واحد للبحث.

مصر توقع عقدًا جديدًا للبحث عن الذهب باستثمارات 5.2 مليون دولار

وأوضح "الملا"، في بيان، أن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار استكمال توقيع العقود مع الشركات الفائزة بالمزايدة العالمية للبحث عن الذهب لعام 2020 فى جولتها الأولى، والتى يبلغ عددها 11 شركة عالمية ومصرية فازت بـ82 منطقة بحث على مساحة 14 ألف كم 2 بالصحراء الشرقية باستثمارات إجمالية 60 مليون دولار.

وأضاف أن الإصلاحات المتنوعة التى تم إقرارها فى منظومة الاستثمار بقطاع التعدين خلال الفترة الأخيرة أسهمت فى تحسين البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين، خاصة مع اعتماد آليات عملية وسريعة وتواكب المعمول بها عالميًا فى صناعة التعدين بالعديد من الدول.

حضر التوقيع المهندس علاء خشب، نائب الوزير للثــروة المعدنيـة، والمهندس خالد الششتاوي، رئيس هيئة الثروة المعدنية، ونائبه المهندس ياسر رمضان، وممثلى شركة مناجم النوبة الإنجليزية.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد طرحت فى مارس 2020 مزايدة عالمية عالمية للتنقيب عن الذهب فى الصحراء الشرقية والبحر الأحمر، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 56 ألف كم2، مقسمة إلى 320 قطاعًا، وتصل مساحة القطاع الواحد إلى 170 كم2، وتم طرح المزايدة بنظام الإتاوة والضرائب بدلاً من اقتسام الأرباح والإنتاج، وفق تعديلات قانون الثروة المعدنية والتى فازت بها 11 شركة عالمية ومصرية، في 80 منطقة.

ومن المخطط طرح المزايدات تباعًا للبحث عن المعادن بعد الانتهاء من وضع الاستراتيجيات الخاصة باستغلالها وقيمتها المضافة، وسيتم طرح مزايدات أخرى بعد غلق هذه المزايدة كل 4 أشهر.