غرق شاب في نهر النيل ببني سويف

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، أثناء السباحة في نهر النيل، بجوار معدية كفر درويش، التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف وتم نقله إلى المشرحة.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد محمود مهني مأمور مركز الفشن، يفيد بورود بلاغا من أهالي قرية الفنت الشرقية بغرق شاب في مياه نهر النيل بجوار معدية قرية كفر درويش.

انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث وتم استدعاء رجال الإنقاذ النهري وبعد عدة ساعات من البحث تمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة الغريق.

وتبين من تحقيقات التى قادها الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن، أنه حال قيام الشاب "أحمد.س" 17 عاما، ومقيم بقرية الفنت الشرقية، بالاستحمام بمياه نهر النيل اخر أيام شهر رمضان المبارك ، ولعدم إجادته السباحة توفى غرقاً وتم نقل الجثة لمستشفى الفشن المركزي ، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة ، واخطرت النيابة للتحقيق.

وفي سياق آخر أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب ملاكى بعد نفق سنور اتجاه المنيا بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ملاكى بعد نفق سنور اتجاه المنيا بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل بمحافظة المنيا لقربها من مكان الواقعة.

تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث بإشراف الدكتور أشرف عوض، مدير هيئة الإسعاف ببنى سويف، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل بمحافظة المنيا لقربها من مكان الواقعة.