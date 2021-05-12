انخفاض أسعار الدواجن فى الأسواق قبل عيد الفطر

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق قبل حلول عيد الفطر المبارك، نتيجة وفرة المعروض منها.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن ومعدلات التغير من حين لآخر، تسهيلًا على المواطنين وظبط حركة الأسواق.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن هناك وفرة من المعروض في إنتاج الدواجن تسبب فى وجود فائض يكفي لتغطية السوق المحلي قبل حلول عيد الفطر وانخفاض الأسعار.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ“الدستور” أن هناك انخفاضًا في أسعار الدواجن قبل عيد الفطر المبارك.

أسعار الدواجن قبل عيد الفطر

وأوضح أن أسعار الدواجن سجلت سعرًا يبدأ من ٢٣ جنيهًا من المزرعة للدواجن البيضاء تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٢٥ جنيهًا وحتى ٢٧ جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي

وأفاد أن هناك انخفاض في أسعار الدواجن البلدي لتسجل سعر يبدأ من ٣٢ جنيها وحتى ٣٣ جنيها تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٣٥ جنيها.

أسعار البيض اليوم

وشهدت أسعار البيض اليوم الأربعاء ٢٨ جنيهًا من المزرعة تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٣٠ جنيهًا للكرتونة ويعتبر هذا السعر انخفاضًا مقارنة ببداية شهر رمضان المبارك.

إنتاج مصر من الدواجن

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية أن إنتاج مصر من الدواجن ارتفع خلال السنوات الأخيرة مما جعل مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا يكفي لتغطية السوق المحلية ولا داعي للاستيراد من الخارج.

وأوضح أن أهم أسباب ارتفاع الإنتاج جائت من تربية الدواجن الريفية بالمنازل وارتفاعها في السنوات الأخيرة.

وأفاد السيد، في تصريحات لـ“الدستور”، أن مصر لديها قدرة على التصدير للخارج من الدواجن في الوقت الحالي، ولكن ننتظر موافقة الحكومة.

وارتفع إنتاج مصر من البيض وارتفعت معدلات التصدير في السنوات الأخيرة.