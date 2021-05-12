تموين الجيزة تتسلم 74 ألف طن قمح محلى من الموردين

أعلن المحاسب طلعت حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن موسم توريد الأقماح المحلية الجاري يعمل بشكل منتظم في التوريد الأقماح المحلية من المزارعين خلال الأسبوع الرابع منذ البدء في موسم التوريد خلال منتصف شهر أبريل الماضي من خلال الجهات المسوقة للأقماح المحلية ومواقع الاستلام.

وأكد أن غرفة عمليات مركزية برئاستي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لم تتلق أي شكاوى في عمليات توريد الأقماح المحلية من المزارعين والموردين والمنتجين، وهناك توجيهات من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالعمل على تسهيل الإجراءات أمام الموردين من خلال وسائل النقل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وعمليات التباعد الاجتماعي والتطهير المواقع الاستلام وعدم التزاحم والتكدس أمام منافذ الاستلام.

وكشف المهندس طلعت حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة لـ"الدستور"، إن الجهات المسوقة للأقماح المحلية تسلمت إجمالي الكميات الموردة بلغت 74 ألف طن و147 طنًا و599 كيلو جرام قمح محلي.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن إجمالي عدد مواقع تسلم الأقماح المحلية بلغ نحو 17 موقعًا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن هناك متابعة من محافظ الجيزة على مدار الساعة خلال فترة التسلم اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاستي وكيل وزارة التموين؛ لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ؛ مشددًا على الالتزام على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الأستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية الـ72 ساعة.



وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إنه يتم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا وارتداء الكمامات ومنع التزاحم والتكدس أمام الجهات المسوقة للأقماح المحلية لمنع انتشار العدوى والحفاظ على صحة المواطنين.