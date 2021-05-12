محافظ الغربية يوجه بتكثيف حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف

غلق الحدائق والمنتزهات خلال إجازة العيد

شدد طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، على رؤساء المدن والأحياء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أى تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة والبناء المخالف وإزالتها في المهد بكل قوة وحزم.



وأشار محافظ الغربية، أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن على التشديد على غلق كافة الحدائق والمتنزهات والكورنيش وكافة الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنون خلال فترة عيد الفطر للحماية من فيروس كورونا المستجد، ومنع المراكب النيلية من الحركة في فرعي النيل.

وأكد المحافظ ضرورة تكثيف الحملات والمرور على كافة القطاعات والمؤسسات العامة، و بيع المواد الغذائية، المجازر، المحلات التجارية والأسواق، مستودعات الغاز، محطات الوقود.

- رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطوارئ خلال العيد

وأوضح "رحمي "، اليوم الأربعاء، إن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطوارئ خلال عيد الفطر المبارك، بحزمة من الإجراءات تتضمن تشكيل غرف عمليات وطوارئ بمراكز المدن والأحياء ومديريات الخدمات على مدار 24 ساعة، وتواجد أطقم فنية للتعامل الفوري مع أي أعطال تحدث خلال إجازة العيد، وتكثيف حملات المتابعة والرقابة على تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من كورونا بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأكد على تواجد رئيس المركز أو المدينة أو الحي أو القرية أو النائب بالتناوب على مدار 24 ساعة طوال فترة الإجازة، واستمرار متابعة غلق المنشآت والمحال التجارية فى المواعيد المحددة من مجلس الوزراء وغلق وتشميع المخالف منها، وأعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح الحكومية والشوارع والميادين الرئيسية والمواقف، إلي جانب تكثيف أعمال النظافة، وتحرير محاضر لغير الملتزمين، ورفع كافة تراكمات القمامة والأتربة المجاورة للأرصفة بالشوارع الرئيسية والجانبية.



يذكر أنه تم التأكيد على عدم السماح بأي تجمعات للمواطنين في الأماكن الأتية، الكورنيش بطول ترعة القاصد من كوبري فاروق وحتى كوبرى مجمع الكليات بطريق محلة منوف، والكورنيش بطول ترعة الملاحة من منزل كوبري هيلانة بمحلة مرحوم حتى كوبري نفيا الملاحي، والكورنيش بمدينة كفر الزيات من كوبري كفر الزيات حتى منطقة بنوفر، قناطر دهتورة بمدينة زفتى بالإضافة إلى منطقة الكورنيش بزفتى، ومنطقة كورنيش كفر حجازي بالمحلة الكبرى، ومنطقة الكورنيش بمدينة سمنود.