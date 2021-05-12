قبل العيد.. أسعار الذهب المحلية والعالمية

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة استقرار البورصات العالمية قبل عيد الفطر المبارك.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك استقرار في أسعار الذهب المحلية والعالمية قبل حلول عيد الفطر نتيجة استقرار البورصات العالمية.

وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة ل “الدستور” أن أسعار الذهب في مصر سجلت سعر ٦٧٧ جنيها للعيار 18، فيما سجل سعر ٧٩٠ جنيها للعيار ٢١، وعيار 24 سجل 902.85 جنيه.



وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك استقرار في أسعار الجنيه الذهب 6320 جنيها، وسجلت الأونصة الذهب 1833 دولار.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الذهب تشهد حالة من الاستقرار في الأسواق قبل حلول عيد الفطر المبارك بسبب استقرار البورصات العالمية.

ولفت إلى أن هناك توقعات الإقبال على شراء الذهب خلال الفترة المقبلة بسبب موسم التزواج وشراء الشبكة وشراء الهدايا من الذهب كنوع من المعايدات.

وتشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار بين الارتفاع والانخفاض بسبب أزمة فيروس كورونا والخسائر التي لحقت بالاقتصاد العالمي ويهتم المواطنين بترقب الأسعار لحظة بلحظة.

أسعار الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب الأربعاء 12 مايو، عالميا متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وانتعاش محدود للدولار، وذلك قبيل بيانات أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة المرتقبة بشدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1829.94 دولار للأونصة، ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1830.30 دولار، وصعد مؤشر الدولار 0.3%، مما يجعل الذهب أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.