الأربعاء 12 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

قبل العيد.. أسعار الذهب المحلية والعالمية

ذهب
ذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة استقرار البورصات العالمية قبل عيد الفطر المبارك.  

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك استقرار في أسعار الذهب المحلية والعالمية قبل حلول عيد الفطر نتيجة استقرار البورصات العالمية.

وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة ل “الدستور” أن أسعار الذهب في مصر سجلت سعر ٦٧٧ جنيها للعيار 18، فيما سجل سعر ٧٩٠ جنيها للعيار ٢١، وعيار 24 سجل 902.85 جنيه.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن هناك استقرار في أسعار الجنيه الذهب 6320 جنيها، وسجلت الأونصة الذهب 1833 دولار.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الذهب تشهد حالة من الاستقرار في الأسواق قبل حلول عيد الفطر المبارك بسبب استقرار البورصات العالمية.

ولفت إلى أن هناك توقعات الإقبال على شراء الذهب خلال الفترة المقبلة بسبب موسم التزواج وشراء الشبكة وشراء الهدايا من الذهب كنوع من المعايدات.

وتشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار بين الارتفاع والانخفاض بسبب أزمة فيروس كورونا والخسائر التي لحقت بالاقتصاد العالمي ويهتم المواطنين بترقب الأسعار لحظة بلحظة.

أسعار الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب الأربعاء 12 مايو، عالميا متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وانتعاش محدود للدولار، وذلك قبيل بيانات أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة المرتقبة بشدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1829.94 دولار للأونصة، ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1830.30 دولار، وصعد مؤشر الدولار 0.3%، مما يجعل الذهب أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

الذهب عيد الفطر أسعار الذهب البورصات مصر شعبة الذهب

الأكثر قراءة

«المشاهد الحقيقية».. وقائع ملحمة «الاختيار2» من أوراق النيابة

1500 إصابة يوميًا.. «الصحة» تحذر من كورونا في العيد وتستعد بـ«غرفة طوارئ»

لا فلسطين دون القدس.. 6 تصريحات قوية لرئيس مجلس النواب خلال أسبوع

حالة الطقس والأمطار على مصر وأعالي النيل خلال 48 ساعة

كيف تحمي نفسك من «كورونا على مواد البقالة»؟

«الصحة» تبدأ توزيع «عيدية السيسي» على أسر شهداء الأطقم الطبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

8 وفيات و493 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فلسطين

ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 43 بينهم 13 طفلا و3 سيدات

صحيفة سعودية: إسرائيل لا تعرف إلا منطق القوة المفرطة