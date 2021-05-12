وزيرة الهجرة تتابع ملفات الوزارة المهمة «من البيت» خلال عيد الفطر

تتابع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، ستتابع العديد من الملفات التي تعمل عليها الوزارة خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتي يأتي في مقدمتها متابعة كافة أوضاع المصريين بالخارج والمشكلات التي من الممكن أن تواجهم في ظل وقف وتعليق الطيران في العديد من البلدان خلال جائحة كورونا وذلك من خلال غرفة العمليات التي أنشأتها بالوزارة للمتابعة الدورية لحظة بلحظة وذلك خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أنه من المقرر أن تتابع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تنظيم الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بكندا وذلك وسط تداعيات وباء كورونا المستجد، والتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، لتحقيق أفضل استفادة ممكنة في الترويج لمصر بالخارج.

وزيرة الهجرة تتدخل لإنهاء أزمة فتاة مصرية عالقة بمطار الدوحة

وكانت استجابت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لاستغاثة أسرة فتاة مصرية تدعى "رؤيا رفيق حسن" تعيش بفرنسا وتبلغ من العمر 19 عاما، قد تعرضت هي وصديقتها للوقوف الأمني داخل مطار الدوحة بدولة قطر، أثناء نزولها ترانزيت هناك قبل وصولها لمصر لتلقي فترة تدريبها حيث جاءت من فرنسا خصيصا لها، وذلك بسبب أن تحليل الـ pcr الخاص بها كان غير موثق، وقد تبين في النهاية عكس ذلك وتم إثبات صحته.