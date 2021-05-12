ذكرى رحيل إبراهيم نصر.. أشهر قدم برامج مقالب في رمضان

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان إبراهيم نصر، الذي رحل عن عالمنا في 12 مايو العام الماضي.

اشتهر إبراهيم نصر بتقديم برامج المقالب في رمضان، وكانت شخصية ذكية زكريا من العلامات المميزة التي قدمها إبراهيم نصر، والتي قدمها أيضا في عدد من الأفلام السينمائية والمسرحية.

ولد إبراهيم نصر بحي شبرا بالقاهرة، لأن والده جاء من الصعيد للعمل بالقاهرة فقد كان مقاولاً معمارياً.

عندما صار عمره قرابة العشرة سنوات بدأ في تقليد أقرباه، وأصبح المقلد والكوميديان الذي يضحك العائلة. وفي المدرسة ترأس فريق التمثيل، وكان أول عمل مدرسي كبير له هو مسرحية بمدرسة عثمان بن عفان بحي شبرا. وهو متزوج ولديه من الأبناء عماد ودينا. حصل على ليسانس الآداب عام 1972.



وفي أحد الأيام التقى بالشاعر والمؤلف بخيت بيومي الذي أقنعه بالذهاب معه إلى التليفزيون لكي يلعب دوراً درامياً في برنامج تقدمه أماني ناشد بعنوان "عزيزي المشاهد" وقد شارك في العمل، وكان على الهواء مباشرة وحقق ميلاداً حقيقياً لم يكن يتوقعه أبداً.



حصل أثناء دراسته على العديد من الجوائز والميداليات تقديرا لإسهاماته البارزة في فريق التمثيل بالجامعة. بدأ حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار وشارك في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت.

وتوالت شهرته الفنية حتى قام بتمثيل وبطولة عدة مسلسلات تليفزيونية منها "حكاية لها العجب" و(الزمن المر) كما شارك في عده مسرحيات.

ذاع صيته بين الجمهور بعد أن ابتكر برنامج الكاميرا الخفية الذي كان الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث قدم العديد من المواسم في برنامج الكاميرا الخفية الذي اعتاد تقديمه خلال شهر رمضان وحقق من خلاله شهرة واسعة حيث قدم من البرنامج 17 موسما.

شارك الفنان إبراهيم نصر في عدد من الأفلام السينمائية، وكان له بصمات خاصة من خلال الأدوار التي يقدمها، حيث شارك في عدة أفلام منها "بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986. "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم "اكس لارج" عام 2011 وغيرها من الأفلام حيث شارك فيما لا يقل عن 20 فيلما كان آخرها فيلم صاحب المقام والذي عرض على منصة شاهد ولم يمهله القدر لمشاهدته حيث رحل قبل عرضه بأيام قليلة.

قدم ما يقرب من 9 مسرحيات على المسرح الخاص، كان آخرها مسرحية زكية زكريا والعصابة المفترية.

شارك في 14 عملا دراميا كان آخرها مسلسل فوق السحاب والتي قدم من خلالها شخصية الدب.

شارك في فوازير المناسبات التي قام ببطولتها كلا من يحيى الفخراني وهالة فؤاد وصابرين.

توفي فجر يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو من عام 2020 عن عمر ناهز 73 عاماً، وتم تشييع جثمانه من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وتم دفنه بمدافن أسرته بمنطقة العباسية.