الأربعاء 12 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الثقافة» تحتفل بعيد الفطر بمواد إبداعية متنوعة

احتفالات الثقافة
احتفالات الثقافة بعيد الفطر

احتفالًا بعيد الفطر المبارك وحرصا على التواصل الدائم مع الجمهور، تبث وزارة الثقافة عبر قناتها علي اليوتيوب سلسلة احتفالات ثقافية وفنية تستمر على مدار 6 أيام متصلة وتهدف إلى نشر الوعي والارتقاء بالذائقة الفنية، حيث تبدأ في العاشرة مساء الأربعاء 12 مايو باحتفالية فنية تحمل عنوان ليلة العيد يشارك فيها 5 من نجوم الطرب المصري هم أحمد جمال وأحمد سعد ومحمد الشرنوبي ومي فاروق وريهام عبد الحكيم. 

وفي أول أيام عيد الفطر الخميس 13 مايو يعرض فى السادسة مساء فيلم تسجيلى عن الفنان الراحل حسين رياض يليه فى السابعة مساء مسرحية الاطفال الاراجوز وفى العاشرة مساء يبث حفل للمفربية جنات. 

وتتواصل العروض ثانى أيام عيد الفطر الجمعة 14 مايو، حيث يذاع فى السابعة مساء فيلم تسجيلى عن الفنان كمال يس يليه فى السابعة مساء حفل للنجم مدحت صالح، وفى العاشرة مساء تعرض مسرحية عفريت لكل مواطن تاليف لينين الرملى اخراج محمد ابو داوود وبطولة نبيل الحلفاوى، عبلة كامل، حسن حسين، ثريا حلمى. 

أما ثالث أيام عيد الفطر السبت 15 مايو يبث فى التاسعة مساء حفل للنجم وائل جسار، وفى العاشرة مساء تعرض مسرحية رصاصة فى القلب تأليف توفيق الحكيم واخراج حسن عبد السلام وبطولة على الحجار، أنغام أحمد رزق، سامى مغاورى.

ويستمر البث الاحد 16 مايو حيث يذاع فى السابعة مساء فيلم تسجيلى عن الفنان عزت العلايلى ، وفى التاسعة مساء حفل لامير الغناء العربى هانى شاكر ، تعقبه مسرحية السبنسة تاليف سعد الدين وهبه واخراج سعد اردش وبطولة سميحة ايوب، فردوس حسن، احمد الجزايرلى . 

أما الاثنين 17 مايو فيذاع فى التاسعة مساء حفل لاوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى ومشاركة عازفة الفلوت العالمية الدكتورة ايناس عبد الدايم ، يعقبه فى العاشرة مساء احدى حلقات صالون الاوبرا الثقافى والتى استضاقت النجم عادل امام.

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