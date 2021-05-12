الأربعاء 12 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

وزير الاتصالات لـ«الدستور»: جاهزون رقميًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة جاهزة ومستعدة لعملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى الانتهاء من معظم التطبيقات المشتركة بين الوزارات ويجري حاليًا عمليات تجارب على تشغيل السيستم الجديد والتطبيقات الخاصة بكل وزارة على حدة للتعامل مع دولاب عمل الحكومة الجديد الذي ستعمل به الدولة في الحي الحكومي.

وأكد الوزير في تصريحات لـ"الدستور" الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بعملية الانتقال للجمهورية الثانية والتجهيزات الرقمية لمقرات الوزارات في الحي الحكومي والبنية التحتية المعلوماتية من كافة الحلول والتطبيقات الرقمية التي ستقود دولاب عمل الحكومة، مؤكدا أنه يجري أرشفة جميع المستندات والوثائق الحكومية والتي تتجاوز مليار وثيقة ما سيؤدي إلى التحول إلى السيستم الرقمي والذي يعمل بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال الوزير إنه يجري حاليا تدريب الموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة على التطبيقات التي سيعمل بها دولاب عمل الحكومة، بالإضافة إلى قواعد البيانات وأدوات تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة الوزارات بالإضافة إلى تلبية جميع احتياجات الجهات المنتقلة رقميًا للوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وتابع الوزير أن موزازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستشهد نموًا كبيرًا على مدار السنوات الثلاث المقبلة، موضحا أن العام المالي المنصرم تم تخصيص 15 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات مصر الرقمية ومقترح أن يقفز هذه الرقم خلال موازنة  العام المالي الجديد 2021-2022، مشيدا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي حقق أعلى معدلات نمو في تاريخه بلغت 16% خلال العام الماضي.

وقال الوزير إنه تم وضع خطة لجذب الاستثمارات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات التعهيد والدعم الفني والتي تمثل نحو 60% من صادرات مصر الرقمية وهناك توجيهات بتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين في مجال إنشاء مراكز البيانات العملاقة ضمن استراتيجية ورؤية مصر 2030 لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

الجهورية الثانية العاصمة الإدارية الجديدة وزير الاتصالات الانتقال الي العاصمة الحكومة مصر

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