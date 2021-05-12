«بلتون»: تراجع التضخم العام في أبريل فاق التوقعات

توقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

قال بنك الاستثمار "بلتون"، إن تراجع التضخم العام السنوي خلال شهر إبريل الماضي إلى 4.1 %، فاق التوقعات البالغ نسبتها 4.7%، ومقارنة بقراءة شهر مارس الماضي عند 4.5% ، متأثراً بأسعار السلع الغذائية.

وأضاف "بلتون" فى تقرير حديث، أن القراءة السنوية تمثل ارتفاعً بنسبة 0.9% مقارنة بارتفاعها بنسبة 0.6% في مارس وهى أقل من التوقعات، بارتفاع بنحو 1.4% على أساس سنوي، بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.3%، وزيادة تكاليف النقل بنسبة 1.6% بعد ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 3% بداية شهر أبريل، الذي كان له تأثيراً محدوداً .

و توقعت " بلتون " ، ارتفاع قراء التضخم العام في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري 2021 ، فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية للسلع في و الظهور تدريجياً في السوق المحلي ، متوقعة الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 17 يونيو المقبل .

قال " بلتون " ، يحفز التطور على مستوى التضخم خفض أسعار الفائدة مع استقرار قراءة التضخم العام في النطاق المستهدف من قبل المركزي 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022، إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع العالمية فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 17 يونيو.

و رأت بلتون ، أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤيتنا.

و شهدت معدلات التضخم خلال شهر ابريل الماضر تراجعا فاق التوقعات لكنه ظل ثابتا بسبب اسعار السلع الغذائية .