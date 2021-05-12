«الواتساب» ينهي عمل وزير الإسكان «من البيت» في العيد

كشف مصدر قريب الصلة من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الوزير سيقضي إجازة عيد الفطر بين أفراد أسرته في منزله، تجبنا لعدوى فيروس كورونا وعدم تعريض نفسه أو أي من أفراد أسرته للإصابة لا قدر الله.

وتابع المصدر في تصريحات لـ"الدستور"- فضل عدم ذكر إسمه-، أن وزير الإسكان يتابع إدارة أجهزة المدن الجديدة والقطاعات الأخرى مثل قطاع المرافق ومياه الشرب، من خلال جروبات الواتس أب وغرف العمليات التي تم تفعيلها لإدارة الأمر بشكل لحظى والوقوف على أي احتياجات قد تطرأ خلال أيام الإجازة.

الجزار يكلف بالمرور الدوري للتأكد من التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية

وأكد المصدر أن الدكتور عاصم الجزار كلف بالمرور الدوري كل في نطاق عمله، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع مخالفات البناء أو أي نوع آخر من المخالفات، واستقبال الشكاوي والتعامل معها بكل جدية على مدار 24 ساعة.

واشار إلى أن الدكتور عاصم الجزار يتابع سير الأعمال لحظيا من خلال واتساب ويتفاعل معها ويقوم بالتواصل لحظيا مع المسؤلين ويوجه باتخاذ اللازم حال احتاج الأمر لأي قرار منه.

إلغاء الإجازات في الإدارات الخدمية

وأوضح أنه تم إلغاء الإجازات في كافة الادارات التي تقدم خدمات للمواطنين مثل قطاع مياه الشرب والصرف سواءا في المدن الجديدة أو التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، كما تم تكليف إدارات الأمن بمواصلة العمل ليلا ونهارا وعدم اتاحة الفرصة لأي مخالفة خلال أيام الاجازة.

غلق المتنزهات والشواطئ العامة خلال اجازة عيد الفطر

وكلف الوزير أيضا بغلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة في كل المدن الجديدة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاخيرة الخاصة باللجنة العليا لادارة أزمة كورونا، والإجراءات الاحترازية، التي تعني عدم السماح بالتجمعات وغلق المحال التجارية والمولات من التاسعة مساءا وحتى السادسة صباح اليوم التالي، ومتابعة تنفيذ الأمر من قبل رؤساء أجهزة المدن الجديدة ونوابهم.