الأربعاء 12 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة زوجة البرلماني ثروت سويلم وابنه في حادث بصلاح سالم

اللواء ثروت سويلم
اللواء ثروت سويلم

أصيبت زوجة اللواء ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، والمدير التنفيذي السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث سير بسيارتها برفقة ابنها فؤاد ثروث سويلم، في شارع صلاح سالم.

وتبين انه خلال توجههما، إلى الطبيب لعمل مسحة بسبب إصابة ابن البرلماني، بفيروس كورونا، بسبب تدافع شباب تسابقوا بسيارتهم في الشارع، فاصطدموا بالسيارة التي كانوا فيها مما أدى إلى انقلابها وإصابتهم إصابات متفرقة. 

- خطة لتكثيف الخدمات المرورية

 وكان قد تم وضع خطة لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلى مختلف المحافظات الأخرى مرتادي الطرق السريعة التابعة للإدارة، وذلك لزيارة ذويهم وكذلك انتظار عودة تلك المركبات.

ونسقت إدارة المرور مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح، لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من وإلى القاهرة.

وارتكزت الخطة المرورية على عدة محاور، منها نشر وتكثيف الخدمات المرورية لتحقيق انتظام حركة السيارات على جميع الطرق، وسوف يكون التواجد على هذه الطرق ، ويهدف التواجد المرورى على هذه الطرق إلى تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق وتأمينه حتى يقضى المواطنين رحلتهم فى الذهاب والعودة بسلام وأمان.

زوجة كدمات متفرقة بالجسم حادث سير شارع صلاح سالم اتحاد المصري لكرة القدم

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