الأربعاء 12 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

8 وفيات و493 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الوزارة قولها، إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، بالإضافة إلى تعافي 959 حالة جديدة.

وفيما يخص التطعيمات، بلغ العدد الإجمالي لمن تلقوا اللقاح في الضفة الغربية وقطاع غزة 271 ألفًا و530 شخصًا من بينهم 195 ألفًا و193 تلقوا الجرعتين.

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس الثلاثاء، تسجيل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت في بيان إن قطاع غزة سجل 386 إصابة من مجمل الحالات  الجديدة.
وتشير قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى تسجيل 331617 إصابة.

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 20 وفاة، و498 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و821 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الكيلة، حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية " وافا"، إن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 95.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
وأشارت إلى وجود 78 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 181 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية  وقطاع غزة 266,472 بينهم 193,787 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

كورونا حول العالم


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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