أفلام ومسرحيات جديدة.. قناة ON تمتع جمهورها في العيد

ننشر خلال التقرير التالي تفاصيل خطة قناة ON خلال عيد الفطر المبارك من خلال أفلام جديدة ومسرحيات تقدمها لجمهورها لإمتاعهم خلال العيد، ونرصد في التفاصيل القادمة خطة قناة ON في عيد الفطر.

أفلام جديدة على قناة ON

تعرض قناة ON في عيد الفطر المبارك مجموعة من الأفلام الجديدة، ففي أول أيام العيد تعرض القناة فيلم "قلب أمه" بطولة كلا من شيكو وهشام ماجد ودلال عبد العزيز، وتدور الأحداث حول نقل قلب الفنانة دلال عبد العزيز والدة هشام ماجد بعد وفاتها مباشرة إلى شيكو "البلطجي" بعد إصابته في قلبه لتنقلب الأحداث بطريقة كوميدية.

وتعرض القناة مجموعة أخرى مميزة من الأفلام الحديثة والبرامج على مدار أيام عيد الفطر المبارك، بعد أن قدمت موسما متميزا في الدراما التليفزيونية خلال الموسم الرمضاني من خلال مسلسلات "الاختيار 2" و"نسل الأغراب".

مسرحيات قناة ON في العيد

وخلال العيد تعرض قناة ON مجموعة من أهم المسرحيات التي يحبها الجمهور وارتبط بها خلال السنوات الماضية، وجمعت بين المسرحيات الملونة والأبيض والأسود في ألوان مختلفة من ألوان الكوميديا، حيث تعرض القناة يوميا في أيام العيد مسرحية مختلفة، ففي اليوم الأاول يعرض مسرحية "شاهد ما شافش حاجة" بطولة الزعيم عادل إمام وعدد كبير من النجوم، ويعرض في ثاني الأيام مسرحية ريا وسكينة بطولة الفنانة شادية وسهير البابلي وأحمد بدير، وفي اليوم الثالث تعرض مسرحية عش المجانين بطولة محمد نجم وحسن عابدين ومسرحية "سيدتي الجميلة" بطولة فؤادد المهندس وشويكار" في اليوم الرابع من العيد في تمام السادسة مساء.

وتقدم القناة باقة مميزة من البرامج وأغاني عيد الفطر المبارك على مدار أيام عيد الفطر المبارك الاربعة وبعد انتهاء عرض مسلسلات رمضان وحلقاتها الأخيرة مساء اليوم.