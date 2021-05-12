1508 إصابات بفيروس كورونا في الإمارات

سجلت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الأربعاء، 1508 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 540 ألفا و646 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الوزارة قولها، إنه تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1619، بالإضافة إلى تعافي 1477 حالة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 520 ألفا و882 حالة شفاء.

وقد سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أمس 1614 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الإصابات 539 ألفا و138 حالة.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس الثلاثاء- أنه تم تسجيل 1600 حالة شفاء جديدة لمصابي الفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض، ليبلغ الإجمالي 519 ألفا و405 حالات، كما تم تسجيل حالتي وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 1617 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



تعليمات منظمة الصحة العالمية حول كورونا



وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.



وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

