«الزراعة» في طوارئ لتأمين «ملوحة العيد»

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والتحدث الرسمي للوزارة، إن السيد القصير وزير الزراعة يتابع غرفة عمليات الوزارة المشكلة من القطاعات والإدارات المختلفة في أول يوم عيد الفطر حتى انتهاء الإجازة لحظة بلحظة والتواصل مع المواطنين والمزارعين وتلقى أي بلاغات والتعرف على المشاكل ومواجهتها وحلها على أرض الواقع.

وقال القرش لـ"الدستور"، إن الوزير يتابع الخط الساخن للتواصل مع المزارعين والمواطنين برقم 15500 و19561 ويقوم بتوجيه القائمين على الخط الساخن والتواصل مع القطاعات والإدارات التي يتم توجيهها، وكذلك التواصل مع المديريات في المحافظات والتواصل مع المزارعين وحل مشاكلهم والتنسيق مع الخط الساخن لمواجهة اي معوقات خلال إجازة العيد.

وأضاف، أن وزير الزراعة يتابع شكاوى المواطنين لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة عمليات حصاد وتوريد القمح خلال أيام العيد من أجل توريد أكبر كمية من المحصول هذا العام مع تقديم الدعم للمزارعين، كما يتاع الوزير غرفة عمليات الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتفتيش على اللحوم والاسماك في العيد بالتنسيق مع المحافظين والمديريات في المحافظات مع متابعه المجازر واسواق اللحوم والاسماك المدخن والمملحة.

وأوضح القرش أن الوزير رفع درجة الاستعداد القصوى للعاملين بالوزارة وإدارات حماية الأراضي بالقاهرة والمحافظات ومتابعة اللجنة التنسيقية للأسمدة ومتابعة التوزيع في المحافظات خلال العيد مع تكليف الطب البيطري بتقديم النصح والإرشاد للمواطنين بشأن تناول الأسماك المملحة بأنواعها واللحوم بأنواعها خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية حالة الطوارئ في إدارة التفتيش على اللحوم والأسماك في المحافظات وتكثيف عمليات الرقابة مع اقتراب في عيد الفطر وزيادة كمية المعروض في الأسواق من الأسماك الطازجة والمملحة.