الأربعاء 12 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

لا فلسطين دون القدس.. 6 تصريحات قوية لرئيس مجلس النواب خلال أسبوع

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

أدلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بعدد من التصريحات الهامة، خلال الجلسات العامة 9 – 10 مايو 2021 الجاري جاءت كالتالي:

- على المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة التدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل بالمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بمدينة القدس الشريف.

- قضية فلسطين هي قضية العرب جميعاً ومدينة القدس جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولن توجد دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس العربية.

- التهجير القسري للعائلات الفلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان وانتهاك صريح للمواثيق الدولية.

- شعب مصر ومجلس نوابه خلف القيادة السياسية لبناء دولة عصرية جديدة إيماناً بأن البناء لا يرتفع إلا بالاصطفاف وتماسك الوحدة الوطنية.

- الدولة حريصة على حياة مواطنيها وحفظ أمن المجتمع وأن يكون كل العاملين فيها أصحاء بعيدين عن نقل الخطر للمواطنين، ومشروع قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها، منح مهلة ستة أشهر، وهي مدة كافية، لتمكين الموظف أو العامل المدمن من العلاج والاستشفاء.

- القضاء المصري مستقل وشامخ ولا أحد يتدخل في تحقيقاته أو أحكامه، والنيابة العامة خصم شريف ونائب عن المجتمع.

 

رئيس مجلس النواب فلسطين القدس الأقصي القيادة السياسية القضاء المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي

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