الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مساجد محددة.. ضوابط والممنوعات في صلاة عيد الفطر بالإسماعيلية

المساجد
المساجد

عقد الدكتور صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفرعية؛ لبحث الاستعدادات لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، على إقامة صلاة عيد الفطر بنفس ضوابط صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه مع مراعاة الضوابط ومن بينها "أرتداء الكمامة، اصطحاب المصلى الشخصي، مع مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، إستمرار عدم فتح دورات المياه، فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق، وغلقه عقب إنتهاء الصلاة مباشرةً، على أن يكون مدة التكبيرات سبع دقائق، وخطبة العيد عشر دقائق، فتح مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.

 وشدد على عدم السماح باصطحاب الأطفال إلى المساجد أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، والتأكيد على مديري الإدارات بالتنبيه المشدد، على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

وأشار إلى أن المديرية شكلت لجنة برئاسته لانعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، لرصد أي مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين حتى إنتهاء صلاة العيد.

مواعيد صلاة العيد في كل المحافظات

كان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية، كشف مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2021، بمدن ومحافظات الجمهورية.

وقال "القاضي"، إن موعد صلاة العيد في تمام الساعة الـ 5:28 صباحًا بتوقيت القاهرة والجيزة، مع مراعاة فروق التوقيت المختلفة على حسب المحافظات.

وأشار في بيان، الى أن طابا أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، حيث يحين موعدها في الساعة الخامسة و14 دقيقة، فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن مصر تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الخامسة و49 دقيقة.

وأضاف أن سكان مدينة بورسعيد سيؤدون الصلاة في الساعة الخامسة و21 دقيقة، فيما يحين موعد الصلاة في السويس والغردقة ودمياط في الساعة الخامسة و23 دقيقة، وفي العريش في الساعة الخامسة و16 دقيقة.

وكشفت حسابات المعهد عن موعد صلاة عيد الفطر في الطور والإسماعيلية وشلاتين في الساعة الخامسة و22 دقيقة، وفي سانت كاترين وشرم الشيخ وشلاتين في الساعة الخامسة و20 دقيقة، وفي دمنهور وقنا في الساعة الخامسة و29 دقيقة.

وأوضحت الحسابات أن صلاة عيد الفطر سيحل موعدها في الساعة الخامسة و27 دقيقة في كل من طنطا وبنها وكفر الشيخ، وفي الخامسة و25 دقيقة في المنصورة، وفي الساعة الخامسة و26 دقيقة في الزقازيق، وفي الساعة الخامسة و30 دقيقة في بني سويف، وفي الخامسة و33 دقيقة في المنيا وأسيوط، وفي سوهاج وأسوان في الخامسة و32 دقيقة .

ولفتت الحسابات إلى أن صلاة عيد الفطر في أبوسمبل والخارجة في الساعة الخامسة و40 دقيقة، وفي مرسى مطروح في الخامسة و41 دقيقة، ونوبيع في الساعة الخامسة و16 دقيقة.

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