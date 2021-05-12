مطران الأرمن: السيسي عمل إنجازات جبارة

تحدث الأنبا كطريكور أغسطينوس كوسا، مطران الكنيسة الأرمينية بمصر والسودان وإفريقيا، عن أوضاع المسيحيين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال في تصريحات ل “الدستور”: "في العموم، تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من عمل نهضة جبارة، وبقوة منحه إياها الله تبارك اسمه، لكي يرتفع بمصر وشعبها، مًحققًا إنجازات نتشرف بها في العديد من الحقول وعلى رأسها العلم والثقافة، مرورًا بالهندسة المعمارية، حيث أنشئ المدن الجديدة والعاصمة الإدارية، وكذلك الاهتمام باقتصاد الدولة، إضافة إلى النجاح الدبلوماسي والخارجي الكبير والمتمثل في ترابط مصر مع الدول الأخرى شرقًا وغربًا".

وأضاف: "وفيما يتعلق بأوضاع المسيحيين في مصر، فهو نجح في تنفيذ الوصايا الإلهية بعدم التفريق والتمييز بين فرد وآخر؛ لأن الله خلقنا جميعًا سواسية".

وفترة الخماسين المُقدسة، التي تحتفل بها الكنيسة المصرية، حاليًا، تبدأ منذ يوم عيد القيامة المجيد، وحتي عيد العنصرة، وهي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من لأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلو الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".

وينقطع المسيحيون خلال فترة الخماسين، عن الصوم نهائيًا، فلا يصام فيها أي يوم، حتى يومي الأربعاء والجمعة، اللذين يعتبران من أصوام الزهد ذات الدرجة الأولى في الكنيسة لا يُصام بهما مُطلقًا خلال فترة الخماسين المُقدسة.

وتكثر الاحتفالات بسر الزيجة المُقدس، خلال فترة الخماسين المًقدسة، نظرًا لارتباط الزواج بأيام الأعياد والإفطار التي لا يُصام بها في الكنيسة، حيث يُمتنع عن إتمام الاكاليل والزيجات وأيضًا الخطوبات خلال أيام الصوم في الكنيسة.

وآثرت ثالث موجات كورونا سلبًا على الكنيسة في تلك الفترة، حيث أعلنت الكنائس المصرية بصفة عامة الاكتفاء بحضور نسبة 25% من شعب الكنيسة، في القداسات والطقوس التي تُتمم خلال فترة الخماسين المُقدسة، وكذلك الزيجات، مع تعليق كل الأنشطة والرحلات والاجتماعات، ومدارس التربية الكنسية المعروفة كذلك باسم "مدارس الأحد".