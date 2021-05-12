الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

1.3 مليون طن فائض فى إنتاج الوقود محليًا مطلع 2021

الوقود
الوقود

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إنتاج مصر من الوقود بمشتقاته سجل ارتفاعًا جديدًا إلى حدود 13.2 مليون طن مطلع العام الحالى 2021 مقابل 13 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة تقارب الـ200 ألف طن خلال عام، بينما تراجع حجم استهلاك الوقود من 11.9 مليون طن لـ 11.8 مليون طن، لتحقق بذلك فائض قدره 1.3 مليون طن خلا عام 2021.

وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن إنتاج الغاز الطبيعى واصل ارتفاعاته ليسجل 8.4 مليون طن خلال أول شهرين من العام الحالى 2021 مقابل 7.7 مليون طن خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، كما ارتفع حجم استهلاك الغاز الطبيعى من 7.2 مليون طن لـ 7.4 مليون طن خلال فترة المقارنة ذاتها.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن مصر أحزرت تقدم ملحوظ فى رفع إنتاجها من السولار والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى منه، حيث سجل الإنتاج المحلى من السولار 805 آلاف طن خلال شهر فبراير الماضى من عام 2021 مقابل 717 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 88 ألف طن بنسبة 12% خلال عام، بينما انكمش حجم استهلاك السولار من 1.035 مليون طن لـ 983.2 ألف طن خلال الفترة ذاتها ليتراجع العجز من  318 ألف طن إلى 178.2 ألف طن.

وفيما يخص إنتاج الكهرباء، حقق القطاع قفزة جديدة فى الكهرباء المولدة لتسجل 15.2 ميجا.و.س مطلع العام الحالى 2021 مقابل 15.1 ميجا.و.س بنهاية العام الماضى 2020، فيما تراجع الاستهلاك الشهرى لـ 11.8 ميجا.و.س مقابل 12.3 ميجا.و.س خلال فترة المقارنة ذاتها.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن قطاع الاستخدامات المنزلية يأتى فى المرتبة الأولى بين القطاعات الأعلى استخدامًا للكهرباء شهريًا بنسبة 39% بقيمة 4.6 ميجا.و.س، يليه قطاع الصناعة بنسبة 30.5% بقيمة 3.6 ميجا.و.س، ثم قطاع مرافق عامة وجهات حكومية بنسبة 13.6% بقيمة 1.6 ميجا.و.س ، وقطاع الزراعة والرى والصرف بنسبة 5.1% بقيمة 0.6 ميجا.و.س، وقطاع استخدامات تجارية بنسبة 4.2% بقيمة 0.5 ميجا.و.س.

الاحصاء وقود الغاز الطبيعي إنتاج مصر السولار

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