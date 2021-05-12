الأربعاء 12 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«التحديث مقابل الخدمات».. «واتس آب» تضع المستخدمين في مأزق

واتساب
واتساب

أعلنت شركة "واتس آب"، عزمها عدم حذف أي حساب لعدم قبول تحديث الخصوصية الجديد الخاص به، موضحة انه لن يتمكن المستخدم الذي لم يوافق على الشروط الجديدة الخاصة بالخصوصية بعد عدة أسابيع من الوصول إلى قائمة الدردشة الخاصة به، وفي النهاية لن يتمكن من الرد على الهاتف أو الفيديو الوارد والمكالمات عبر التطبيق».

قالت "واتس آب" إن المستخدمين الذين لا يقبلون تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها بحلول الموعد النهائي في 15 مايو لن يواجهوا الحذف أو فقدان وظائف حساباتهم في التاريخ المذكور.

وأكدت الشركة عبر موقعه على الإنترنت، أنه مستمر في تذكير أولئك الذين لم تتح لهم الفرصة لمراجعة الشروط وقبولها، وبعد فترة عدة أسابيع، التذكير الذي يتلقاها الأشخاص سيصبح في النهاية مستمرًا.

ولم تفصح "واتس آب" عن الجداول الزمنية المحددة لهذه التذكيرات، وشرح مسار العمل بعد إرسال التذكيرات المستمرة إلى المستخدمين، مشيرة إلى أنه "في ذلك الوقت، ستواجه توقف وظائف محدودة على واتساب حتى تقبل التحديثات، ولن يحدث هذا لجميع المستخدمين في نفس الوقت".

وأضافت "لن تتمكن من الوصول إلى قائمة الدردشة الخاصة بك، ولكن لا يزال بإمكانك الرد على المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو الواردة، وإذا تم تمكين الإشعارات، فيمكنك النقر عليها لقراءة رسالة أو الرد عليها أو معاودة الاتصال بهاتف فائت أو مكالمة فيديو".

ولفتت إلى أنه "بعد أسابيع قليلة من الوظائف المحدودة، لن يتمكن المستخدمون، الذين ما زالوا يرفضون الشروط، من تلقي المكالمات أو الإشعارات الواردة وسيتوقف واتساب عن إرسال الرسائل والمكالمات إلى هاتفك".

واستطردت "لن يحذف حسابات المستخدمين إذا لم يقبلوا التحديث، لكنه سلط الضوء على أنه سيتم تطبيق سياسته الحالية المتعلقة بالمستخدمين غير النشطين".

واتسآب تحديث الخصوصية احترام خصوصية المستخدمين مايو الشروط الجديدة

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