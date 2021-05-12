الصور الأولى لمقر الأنفاق والكباري في مدينة الإسماعيلية الجديدة

حصلت “الدتسور” على أول صور لمقر الأنفاق والكباري في مدينة الإسماعيلية الجديدة، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، ضمن عدة مشروعات افتتحت بقناة السويس، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الورزاء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والفريق مهاب مميش مستشار الرئيس للمشروعات محور قناة السويس.

لمقر الأنفاق والكباري في مدينة الإسماعيلية الجديدة

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن هيئة قناة السويس اشترت 73 عمارة بواقع 1008 واحدة سكنية في الإسماعيلية الجديد، وتم تخصيص 7 عمارات للأغراض الإدارية، تنتقل إليها شركة القناة للموانئ وإدارة الأنفاق والكباري، تمهيدًا لنقل إدارة الشركات والاتصالات ونظم المعلومات، في خطوة تستهدف الاستفادة من التوسع العمراني، واستثمار الزخم الكبير المصاحب لمشروع قناة السويس الجديد، وما يترتب عليه إنشاء مشروعات وما ترتب عليه من تنفيذ مشروعات تنمية عملاقة الشرق قناة السويس.

لمقر الأنفاق والكباري في مدينة الإسماعيلية الجديدة

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن الافتتاحات التي تشهدها قناة السويس، تؤكد على عطاء الشعب المصري، مؤكدًا أن الهدف من زيارته اليوم للقناة هو التأكيد على أن العمل جارٍ في المنطقة بخلاف التأكيد أيضًا على الجهد الذي يبذل من جانب الهيئة.

لمقر الأنفاق والكباري في مدينة الإسماعيلية الجديدة

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لكل العاملين في هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على الجهد المبذول لتطويرها.

لمقر الأنفاق والكباري في مدينة الإسماعيلية الجديدة

وأكد السيسي أن هيئة قناة السويس عملاقة ولها رؤية فى المحافظة على المرفق وتطويره بما يتلاءم مع حركة الملاحة فى العالم، مشيرًا إلى تحسين المجرى الملاحى فى الجزء الجنوبى الذى وقعت فيه مشكلة جنوح السفينة البنمية، مشيرًا إلى أن الهدف من زيارته، اليوم، للهيئة العامة لقناة السويس للتأكيد على أن العمل جارٍ في المنطقة فضلا على الجهد المبذول من جانب الهيئة.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته، المجرى الملاحي بهيئة قناة السويس، واستمع لشرح مفصل من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حول المشروعات التنموية بالمنطقة، والخطط المستقبلية لتطوير المجرى الملاحي لاستيعاب السفن العملاقة.