تسليم 2.2 مليون طن قمح لـ«التموين».. واستئناف العمل بالشون ثالث أيام العيد

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مواقع استلام الأقماح المحلية تسلمت حتى الآن قرابة إلى ٢.٢ مليون طن قمح محلى.

وأوضح أنه من المتوقع استلام هذا العام هو ٣.٤ مليون طن قمح بعد زيادة الطاقة التخزينية له من ١.٢ مليون طن إلى ٣.٤ مليون طن في الست سنوات الأخيرة بعد تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي للصوامع.

وأشار إلى أن الوزارة كانت قد خصصت ٤٥٠ موقعا لاستلام الاقماح المحلية تتنوع ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر، مضيفا أن الدولة قد خصصت أكثر من ١٦ مليار جنيه لدفع مستحقات المزارعين والموردين للأقماح المحلية .

الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواقع استلام

من جانبه أكد اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع أن عمليات التسليم تتم في المواقع المخصصة لذلك وسط إجراءات احترازية كبيرة تشمل ارتداء ماسكات الوجه وكذلك عمليات التعقيم الدائمة للسيارات التي تدخل تلك المواقع للحفاظ على الموردين ولجان التسليم من فيروس كورونا.

وأكد باسيلي أن العمل في مواقع التسليم سيكون ثالث ايام العيد من الثامنة ص حتى التاسعة مساء.

العودة للعمل ثالث أيام العيد في كافة مواقع الاستلام

من جانبه أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمي لوزارة التموين أن الغرفة المركزية لمتابعه تسليم الاقماح المحلية بالوزارة وغرف مديريات التموين التي وجه الدكتور على المصيلحي بإنشائها مع بداية استلام الأقماح فى منتصف الشهر الماضي سوف تستأنف عملها ثالث أيام العيد لمتابعة عمليات تسليم الاقماح بالمواقع لتذليل أي عقبات قد تواجه عمليات التوريد بها.

وأشار إلى أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين يتابع يوميا عمليات التوريد وما يستجد بها لحظة بلحظة، وشدد على الالتزام بمعايير التسليم التي وضعتها الوزارة في جودة القمح المسلم لتلك المواقع والالتزام أيضا بنقل الأقماح الموردة إلى الصوامع يوميا للحفاظ عليها بشكل آمن وسليم.