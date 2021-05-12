الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

البحيرة ترفع درجة الاستعداد للقصوى لاستقبال العيد

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والشركات استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، والتواجد المستمر لكافة القيادات، للعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور والاستجابة الفورية وتلبية كافة احتياجات المواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خلال رئاسة غرفة العمليات المركزية المنعقدة على مدار الساعة بديوان عام المحافظة بحضور المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام وأعضاء وممثلى الغرفة التجارية على استمرار وتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد غلق المحلات من الساعة التاسعة من مساء كل يوم بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة والتأكد من الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء، مشددا على التزام كافة الجهات المعنية بتعليمات وزارة الأوقاف بشأن إقامة صلاة العيد بالمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط، ومنع إقامة الصلاة في أي ساحات في ظل الظروف الراهنة حفاظًا على صحة المواطنين، مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وألا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ومدة الخطبة عن 10 دقائق.

يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت ضوابط صلاة العيد كما يلى: صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط، مع عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة مع التنبيه على ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد،و اصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق ،و لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة ،لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد مع عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

من ناحية اخرى وجه محافظ البحيرة الوحدات المحلية والزراعة وكافة الجهات المعنية بتكثيف الحملات خلال عطلة العيد لمنع استغلال العطلة بالتعدى على اللارضى الزراعية وأملاك الدولة أو بالبناء المخالف وإزالة أى تعدى فى المهد على الفور، مع تكثيف الحملات التموينية على الاسواق والمحال والمخابز وكذا اعمال النظافة وحملات التعقييم والتطهير وازالة ورفع الاشغالات للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري 

محافظ البحيرة صلاة عيد الفطر صلاة الجمعة رفع درجة الاستعداد الشوارع والميادين غلق المحلات حملات متابعة

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