وسط أحداث متلاحقة.. تشويه وجه جميلة عوض في «حرب أهلية»

شهدت الحلقة 29 من مسلسل "حرب أهلية" أحداثا متلاحقة، فلم تكن جميلة عوض "تمارا" تتخيل أن متاعبها ومشاكلها أكبر من نادين "سينتيا خليفة" ويوسف "باسل الخياط"، إذ يبدو أن أعداء تمارا كثيرين، فبعدما أنقذتها مريم "يسرا" من خديعة باسل الخياط، فاجئتها سيارة يستقلها عدة شباب أمام منزلها، وقام أحدهم بإصابتها بجرح بالغ في وجهها، سالت على إثره الكثير من الدماء، وعلى الأرجح أن هذه الضربة ستتسبب لها في عاهة مستديمة بوجهها.

- أحداث الحلقة 29 من "حرب أهلية"



وفي بداية الحلقة كان شجاراً كبيراً قد نشب بين جميلة وكيشو "عمرو صالح"، بعد ما عرفت بشأن الخدعة التي كان متورط فيها مع باسل الخياط، وكانت أيضاً غاضبة من والدتها، ولكنها استعادت الثقة بها مرة أخرى عندما طردت "نادين" من فيلا والدها، واستعادت حقها.

ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

- مواعيد وقنوات عرض المسلسل

ويعرض مسلسل "حرب أهلية" عبر قنوات cbc، حيث يعرض للمرة الأولى في الثامنة إلا الربع مساء، والإعادة الأولى في الواحدة إلا الربع صباحًا، والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء، والإعادة الثالثة في الثانية عشرة إلا ربع ظهرًا، كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة "سي بي سي" دراما، ويعرض العمل أيضًا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي.

و "حرب أهلية" من بطولة يسرا، وباسل خياط، وجميلة عوض، ومايان السيد، وأروى جودة، ورشدي الشامي، وسينتيا خليفة، وعدد من نجوم الفن وضيوف الشرف وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.