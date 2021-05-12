الداخلية: ضبط 175 قطعة سلاح و199 قضية مخدرات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، جهودها خلال 24 ساعة مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 175 قطعة سلاح نارى، بحوزة 150 متهم).. وذلك على النحو التالي، (16) بندقية آلية، (22) بندقية خرطوش، (6) طبنجات، (131) فرد محلى، (204) طلقات مختلفة الأعيرة، (20) خزينة متنوعة، (184) قطعة سلاح أبيض، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (80757) حكم قضائى متنوع بإجمالى (6381) محكوم عليهم وذلك على النحو التالى(344) حكم جناية،(25005) حكم حبس جزئى،(4982) حكم حبس مستأنف،(39296) حكم غرامة، (11130) مخالفة.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (199) قضية مخدرات بإجمالى (213) متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (8٫790 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (25٫369 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (3٫311 كيلو جرام)، كمية من مخدر شابو وزنت (2٫595 كيلو جرام)، كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (3٫695 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (1٫292 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (160جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (60 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (35 جرام)، (3014) قرص مخدر.

و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (22) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (18) متهم.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (329) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (18752) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين تم فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.