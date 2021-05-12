كيف استعدت الإسماعيلية لعيد الفطر؟.. المحافظ يجيب

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، استعدادات محافظة الإسماعيلية لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال انعقاد غرفة العمليات الرئيسبة بالمحافظة والمراكز لتلقي أي مشكلات في قطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحي والتموين، بالإضافة إلى جميع الخدمات الأخرى والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تطرأ من خلال فرق الطوارئ المعدة والجاهزة للعمل على حل أي مشكلة.



وأكد محافظ الإسماعيلية، فى بيان له، استمرار الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل قرارات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بالتباعد الاجتماعي ومواعيد الإغلاق للمحلات والأماكن المذكورة بالقرار، وكذلك استمرار غلق الشواطئ والمنتزهات العامة والأندية خلال فترة العيد، وذلك منعًا للأعداد الكبيرة والتكدس، مشيرًا إلى أن الهدف في المقام الأول هو الحفاظ علي صحة المواطن، مؤكدًا على استقرار الأوضاع في محافظة الإسماعيلية والتزام المواطنين بكافة القرارات وهذا دليل على وعي المواطن الإسماعيلي.



كما أكد "بشارة"، وجود فرق طوارئ من التموين لمتابعة الحالة العامة للأسواق والمحلات للتأكد من صلاحية المعروض من السلع والأسعار بدون مغالاة.



ومن جهه أخرى أرسل محافظ الإسماعيلية، تهانيه إلى مواطني الإسماعيلية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصلاة في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة بالمحافظة والحرص على التباعد الاجتماعي، وعدم أصطحاب الأطفال لصلاة العيد حرصًا علي سلامتهم من التجمعات.



وفي سياق متصل وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، والتشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا، وذلك استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك.

كما وجه شعراوى، بحسب بيان للوزارة، بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أى تجمعات للمواطنين بها.