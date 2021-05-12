توريد 119 ألف طن قمح لصوامع وشوون القليوبية

مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية :توريد 119140 طن قمح لصوامع والشوون بالقليوبية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة.

وقالت المديرية، في بيان، إنه تم استلام 119140 طن قمح حتى انتهاء أعمال التوريد اليوم الأربعاء بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، ليصبح إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم 119140 طن قمح محلي.

وأكدت تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وتتم متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، لجميع الأصناف المنتجة محلياً، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

يُذكر أن إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ 1632 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 330 ألف أردب، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 222840 طنا تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة.وتتكون اللجان برئاسة عضو من مديرية التموين وعضوية عضو من مديرية الزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة.