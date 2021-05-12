الأربعاء 12 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

متحدث الكنيسة: COC لا تنافس القنوات الفضائية.. ولها نفس الهدف

متحدث الكنيسة مع
متحدث الكنيسة مع رئيس قسم الكرازة بالدستور - عدسة: هاجر رضا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة.

 

وحدث القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، “الدستور” عن قناة COC، وهل هي منافس للقنوات الفضائية المسيحية أم لا؟

 

وقال موسى إبراهيم: "إنها ليست منافسًا لأي قناة فضائية، فـ COC، والتي هي اختصار للكلمات الثلاث Coptic Orthodox Channel هي منصة إلكترونية عبر شبكة الإنترنت، يُنشر عليها البرامج ويتصفحها الأقباط، بينما القنوات الفضائية تبث عبر القمر الصناعي، ولا تعارض بين الجهتين مُطلقًا، بل أننا جميعًا نمضي في طريق واحد وهو طريق الخدمة الإعلامية".

 

وفترة الخماسين المُقدسة، التي تحتفل بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حاليًا،  تبدأ منذ يوم عيد القيامة المجيد، وحتي عيد العنصرة، وهي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من لأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلو الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".

 

وينقطع المسيحيون خلال فترة الخماسين، عن الصوم نهائيًا، فلا يصام فيها أي يوم، حتى يومي الأربعاء والجمعة، اللذين يعتبران من أصوام الزهد ذات الدرجة الأولى في الكنيسة لا يُصام بهما مُطلقًا خلال فترة الخماسين المُقدسة.

 

وتكثر الاحتفالات بسر الزيجة المُقدس، خلال فترة الخماسين المًقدسة، نظرًا لارتباط الزواج بأيام الأعياد والإفطار التي لا يُصام بها في الكنيسة، حيث يُمتنع عن إتمام الاكاليل والزيجات وأيضًا الخطوبات خلال أيام الصوم في الكنيسة.

 

وآثرت ثالث موجات كورونا سلبًا على الكنيسة في تلك الفترة، حيث أعلنت الكنائس المصرية بصفة عامة الاكتفاء بحضور نسبة 25% من شعب الكنيسة، في القداسات والطقوس التي تُتمم خلال فترة الخماسين المُقدسة، وكذلك الزيجات، مع تعليق كل الأنشطة والرحلات والاجتماعات، ومدارس التربية الكنسية المعروفة كذلك باسم "مدارس الأحد".

الخماسين المقدسة رياح الخماسين فترة الخماسين فترة الخماسين المقدسة الخماسين

الأكثر قراءة

1500 إصابة يوميًا.. «الصحة» تحذر من كورونا في العيد وتستعد بـ«غرفة طوارئ»

حالة الطقس والأمطار على مصر وأعالي النيل خلال 48 ساعة

كيف تحمي نفسك من «كورونا على مواد البقالة»؟

«التحديث مقابل الخدمات».. «واتس آب» تضع المستخدمين في مأزق

«المشاهد الحقيقية».. وقائع ملحمة «الاختيار2» من أوراق النيابة

تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

8 وفيات و493 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 43 بينهم 13 طفلا و3 سيدات

صحيفة سعودية: إسرائيل لا تعرف إلا منطق القوة المفرطة