تعرف على بداية الاحتفال باليوم العالمي للممرضات

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للممرضات، حيث تم اقتراح هذا الاحتفال في الأصل من قبل دوروثي سازرلاند، وهي مسؤولة بوزارة الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية الأمريكية، حيث اقترحت دوروثي في العام 1953، ضرورة تخصيص يوم للتمريض في الولايات المتحدة الأمريكية. وتقدمت بالطلب للرئيس الأمريكي.

-١٢ مايو ذكرى ميلاد أشهر ممرضة

وكانت بداية احتفل المجلس الدولي للتمريض بهذه المناسبة منذ العام 1965 وفي عام 1974، تم تخصيص ال12 من مايو للاحتفال باليوم العالمي للتمريض ويحظى هذا التاريخ بأهمية بالغة، إذ يوافق يوم ميلاد الممرضة الأشهر في العالم فلورنس نايتينجل .

فأصبحت فلورنس نايتينجل رمزًا أساسيًا في مجال التمريض في خمسينيات القرن التاسع عشر خلال هذه الحرب. حيث كانت متمركزة في مستشفى باراك في سكوتاري وترأست مجموعة من الممرضات ممن كانوا يعتنون بالجنود البريطانيين المصابين.

-المجلس الدولي للتمريض

في كل عام يحتفل المجلس الدولي للتمريض بهذا اليوم، من خلال إعداد وتوزيع مواد ترويجية وتعليمية تهدف هذه المواد إلى التأكيد على العمل المتفاني الذي تقوم به أطقم التمريض في جميع أنحاء العالم. وهو الدور الذي لا يعتبر حيويًا فقط لتحسن صحة المرضى ولكن أيضًا للنهوض بمستوى الرعاية الصحية.

كما تعمل هذه المواد على زيادة الوعي بقضايا مهنة التمريض نفسها، بما في ذلك تأثير العوامل الاقتصادية والصراعات المستمرة ضد الأجور غير المناسبة وظروف العمل.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن طاقم التمريض والقبالة يشكل ما يقرب من 50% من القوى العاملة في مجال الصحة.

-الغرض من الاحتفال بهذا اليوم

يتمثل الغرض من الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، في تسليط الضوء على المساهمات التي يقدمها طاقم التمريض للمجتمع في كل أنحاء العالم.

علاوة على ذلك، فإن أطقم التمريض تتمتع بقدر هائل من المعرفة، والعديد من المهارات المتنوعة التي يقضون سنوات لاتقانها وتطويرها.