«الاختيار 2» يتصدر «الترند» و «تذكرتي» ساهمت في كشف مخطط الإرهابيين

بعد حلقة استهداف كأس الأمم الإفريقية

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "الاختيار 2" الذى يعرض على قناة ON، نجاح الأجهزة الأمنية إحباط أكبر عملية إرهابية استهدفت مباراة كرة القدم للمنتخب المصرى فى بطولة الأمم الأفريقية باستاد القاهرة الدولى، وذلك من خلال تفجير الاستاد باستخدام طائرات بدون طيار "درون"، تم تجهيزها لحمل المواد المتفجرة.

وتصدر مسلسل الاختيار "ترند" تويتر بعد إذاعة الحلقة، وكان لظهور الفنان أحمد حلمي كان له تأثير وصدر كبير.

وقالت شيماء، " ‏عايز تموت مو صلاح انت عارف دا تمنه كام ؟، دا حتى اللي مشغلينك يزعلوا، عاش مو صلاح ابن مصر"، و غرد إسلام عثمان، "‏ الدراما المصرية بتعمل عظمه وبتوزع رسايل لكل أجهزه العالم أن لمصـر صقور وعيون في مكان ، تداخل ‎#هجمة_مرتدة مع ‎#الاختيار2 النهاردة وظهور ‎#أحمد_عز بشخصية "سيف" حاجة ولا أروع تدل على التناغم الموجود بين كل الأجهزة السيادية في ‎#مصر وأننا كتلة واحدة.. حقيقي شابوه بيتر ميمي ".



- كشف الإرهابي



وكشف "الاختيار2" عن اكتشاف الأمن هذا الإرهابي عن طريق الرمز التعريفي للتذكرة، وهو النظام الذي أصرت "تذكرتي" على العمل به وتطبيقه في مصر في السنوات الأخيرة، و تم التعرف على العنصر الإرهابي والقبض عليه من قلب استاد القاهرة، وإفساد العملية التي كانت تسعى لتفجير الاستاد، ما كان سيعرض المئات وربما الآلاف للخطر وقتها.

- العملية الإرهابية



ووفقاً للأحداث التي تم سردها في مسلسل "الاختيار 2"، فقد تم الكشف عن استعدادات يقوم بها 3 أفراد من أجل تنفيذ عملية إرهابية في ملعب استاد القاهرة يوم إفتتاح بطولة أمم أفريقيا عام 2019، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن نجحت المجموعة الإرهابية في تصنيع تلك الـ"درونز" لتسطيع تنفيذ المخطط الخاص بهم، وتفعيل الـ" FAN ID "، لحضور مباراة الإفتتاح بشكل طبيعى.



- موقف كوميدي



في نهاية الحلقة، قام الضابط يوسف رفاعي (أحمد مكي) بالسخرية من الإرهابي الذي كان يسعى لتفجير استاد القاهرة في حضور مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية في مشهد كوميديا سوداء قائلا: «كنت عاوز تموت مو صلاح.. أنت عارف ده بكام!؟»، ليرد عليه الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) في دعابة قائلا: «ده حتى اللي مشغلينه كانوا هيزعلوا».

- مواعيد وقنوات عرض المسلسل



مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب