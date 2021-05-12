الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات حول حريق مول «سيتي سكيب» والمعمل الجنائي يفحص الخسائر

حريق مول «سيتي سكيب
حريق مول «سيتي سكيب

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، بانتداب فريق من الأدلة الجنائية لفحص موقع نشوب حريق في مول سيتي سكيب بمنطقة أكتوبر، لبيان السبب وراء ذلك، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة.

كان بلاغ قد ورد لمدير الحماية المدنية، من غرفة عمليات النجدة، يؤكد بنشوب حريق في مول سيتي سكيب، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتم محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة.

وأمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، استدعاء شهود العيان في واقعة نشوب حريق في مول سيتي سكيب بمنطقة أكتوبر؛ لسماع أقوالهم ، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمول.

ونشرت إدارة الحماية المدنية إرشادات توعية للمواطنين لمقاومة خطر حرائق الشقق السكنية، خاصة في فصل الصيف الذي تزداد فيه الحرائق والتي ظهرت بكثرة خلال الفترة الماضية، وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة.

ومن تلك القواعد يقوم الأطفال بإبلاغ أقرب الجيران، وتعليم الطفل الاتصال بقسم الإطفاء بمفردهم على رقم 180، يجب أن يعرف الأطفال ويكون بإمكانهم تحديد عنوانهم ولقبهم، علم الطفل أنه في حالة نشوب حريق لا يمكنك الاختباء أسفل الأسرة والتربيزات، لن يتمكن رجال الإطفاء القادمين من العثور عليك بسرعة في حالة الاختباء. 

إذا كانت هناك فرصة فاهرب من المنزل إلى الشارع، يجب الخروج من الشقة سيرًا على الأقدام، لا تستخدم المصعد، يكون تعطل المصعد أثناء انقطاع التيار الكهربائي، مع وجود كمية كبيرة من الدخان من الضروري إغلاق الفم والأنف بأي قطعة قماش مبللة (منشفة، ملابس)، علم الطفل الاستلقاء على الأرض والزحف إلى المخرج من الغرفة، لا تفتح النوافذ فالهواء النقي سيزيد من الاحتراق.

النيابة العامة مول سيتي سكيب حريق موقع أكتوبر

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