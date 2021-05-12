قبل العيد بساعات.. زحام علي شراء الملابس ببورسعيد بدون إجراءات احترازية (فيديو)

شهد سوق الحميدي والتجاري بنطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، تكدسا كبيرا من المواطنين، وشهدت أسواق الملابس إقبالاً كثيفاً قبل ساعات من حلول عيد الفطر، لكونه موسما لشراء الملابس الجديدة، وخصوصا في بورسعيد لكونها تتواجدبها العديد من المحال التجارية التي تبيع ملابس مستوردة وبسعر مناسب ولذلك يقصدها كل من أراد الشراء من جميع المحافظات.

- زحام وعدم التزام بإجراءات كورونا

وقد رصدت كاميرا " الدستور" تواجد العشرات من المواطنين وزوار المدينة الباسلة بالسوق وذلك قبل ساعات من عيد الفطر لشراء الملابس قبل إفطار أخر أيام رمضان، وذلك بسبب إغلاق المحال عقب الإفطار مباشرة، في التاسعة مساءاً تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء ولجنة مكافحة فيروس كورونا، تتخذ الحكومة الكثير من الإجراءات للحد من فيروس كورونا المستجد، و تحاول أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تفشيه و انتقاله إلى الكثير من المواطنين و لكن الكثير من المواطنين لا يراعون تنبيهات وزارة الصحة في هذا الشأن.

- إهمال في ارتداء الكمامات

بالرغم من تواجد المواطنين بكثافة في الأسواق، والتزاحم علي المحال لشراء الملابس، لا يشهد السوق أي التزام بالتباعد الاجتماعي، كما أن الكثير من الباعة والمواطنين لا يرتدون الكمامات، وذلك بالرغم من تزايد أعداد الإصابات في ظل الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

- تشكيل غرفة عمليات مركزية في بورسعيد خلال العيد

في ذات السياق أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظة بورسعيد، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية وكذلك فرق ميدانية للعمل 24 ساعة خلال أيام العيد، لتنفيذ قرارات الوزراء والحد من التجمعات، وضمان إغلاق الحدائق والمتنزهات والشاطئ والمسارح والسينمات، وذلك لحماية المواطنين من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

و تقوم كذلك الأجهزة التنفيذية والأحياء ولجنة مكافحة كورونا بشن حملات مكثفة علي مدار اليوم لتطبيق الإجراءات الإجترازية، وتطبيق غرامة عدم الالتزام بارتداء الكمامة، وكذلك مواجهة عدم الالتزام بمواعيد غلق المحال، وتقديم الشيشة للمواطنين، ويتم تنفيذ العقوبات التي تصل الي اغلاق المحال بالشمع الأحمر.

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