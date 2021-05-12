الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب سرعة التحريات حول الواقعة

التحقيق في تصادم أتوبيس نقل جماعي وميكروباص بعين شمس

حادث
حادث

تباشر نيابة عين شمس الجزئية، تحت إشراف أحمد حنفي، محامي عام شرق القاهرة الكلية، التحقيق في حادث تصادم، أتوبيس نقل جماعي وسيارة ميكروباص بمنطقة الجراج بجسر السويس، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرةـ قد تلقت بلاغا من الأهالي بحادث تصادم، بين أتوبيس نقل جماعي وسيارة ميكروباص بمنطقة الجراج جسر السويس عين شمس، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وجارٍ نقل المصابين إلى المستشفى.

- وفاة 5 وإصابة 16 في في حادث بطريق "سوهاج - البحر الأحمر"

 

وفي سياق منفصل كان قد شهد الطريق الصحراوي الشرقي سوهاج البحر الأحمر عند نقطة الكيلو 55 بجوار البنزينة اتجاه سوهاج الغردقة وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق، ونتج عن التصادم وفاة 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وتم نقل المتوفين 3 للمستشفى المركزى بأخميم و2 للمستشفى التعليمي.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوي الشرقي سوهاج البحر الأحمر بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ووجود متوفين ومصابين تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم الدفع بقوات تأمين الطرق وقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث لرفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق بعد توقفه جزئيا.

- نتائج التحريات 

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة المركز ند نقطة الكيلو 55 بجوار البنزينة إتجاه الغردقة سوهاج.

نتج عن الحادث وفاة 5 جميعهم مجهولي الهوية وجار التعرف عليهم من بينهم طفل وإصابة 16 شخصا آخرين من مستقلى السيارتين، وتم الدفع بقوات إدارة تأمين الطرق وقوات إدارة المرور وسيارات الإسعاف، وتم التعامل مع المصابين والمتوفين، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ونقل 3 من المتوفين إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى، و2 لمشرحة مستشفى سوهاج التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

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