الأربعاء 12 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايوان تزيد فحصها لكورونا بعد مصادر غير معروفة للعدوى

كورونا
كورونا

أعلنت تايوان، اليوم الأربعاء، أنها ستزيد من قدرتها على مستوى البلاد لفحص الإصابات المحتملة بفيروس كورونا، بعد أن سجلت 16 حالة إصابة، تم انتقالها محليا، وهو رقم قياسي، تم تسجيله في يوم واحد منذ تفشي الفيروس.


وكانت تايوان قد شددت، أمس الثلاثاء، الإجراءات وسط تفش للفيروس بعد أن سجلت سبع حالات تم انتقالها محليا في شمال تايوان، بما في ذلك ست حالات بمصادر غير معروفة للعدوى.
 

وقال وزير الصحة والرفاهية، تشين شيه تشونج، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي، إنه في غضون أسبوع واحد، ستكون جميع مراكز الفحص الـ164 على مستوى البلاد جاهزة لفحص الإصابات المحتملة بفيروس كورونا.


وكانت بعض مراكز الفحص قد تم إغلاقها بشكل مؤقت في وقت سابق، حيث لم تسجل تايوان من منتصف أبريل وأواخر ديسمبر الماضيين، أي حالات تم انتقالها محليا لفيروس كورونا.
 

وسجلت تايوان، اليوم الأربعاء، أربع حالات إصابة بفيروس كورونا قادمة من الخارج، من بينها ثلاث حالات من الفلبين وحالة واحدة من الهند.


وحتى اليوم الأربعاء، سجلت تايوان، التي يبلغ عدد سكانها 6. 23 مليون نسمة، فقط 1231 حالة إصابة، بما فيها 122 حالة، تم انتقالها محليا و12 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

تعليمات منظمة الصحة العالمية 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع The Health Site. 

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن في 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد- 19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد- 19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

تايوان كورونا فيروس كورونا كوفيد اللقاح

الأكثر قراءة

1500 إصابة يوميًا.. «الصحة» تحذر من كورونا في العيد وتستعد بـ«غرفة طوارئ»

كيف تحمي نفسك من «كورونا على مواد البقالة»؟

متهم في واقعة الكفن بعين شمس: «اتكاتروا علي وسببوا لي عاهة مستديمة»

«الداخلية» تكشف تفاصيل القبض على متهمي «فيديو الكفن» بعين شمس

تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-5-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 43 بينهم 13 طفلا و3 سيدات

صحيفة سعودية: إسرائيل لا تعرف إلا منطق القوة المفرطة

كوبا تدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني