تايوان تزيد فحصها لكورونا بعد مصادر غير معروفة للعدوى

أعلنت تايوان، اليوم الأربعاء، أنها ستزيد من قدرتها على مستوى البلاد لفحص الإصابات المحتملة بفيروس كورونا، بعد أن سجلت 16 حالة إصابة، تم انتقالها محليا، وهو رقم قياسي، تم تسجيله في يوم واحد منذ تفشي الفيروس.



وكانت تايوان قد شددت، أمس الثلاثاء، الإجراءات وسط تفش للفيروس بعد أن سجلت سبع حالات تم انتقالها محليا في شمال تايوان، بما في ذلك ست حالات بمصادر غير معروفة للعدوى.



وقال وزير الصحة والرفاهية، تشين شيه تشونج، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي، إنه في غضون أسبوع واحد، ستكون جميع مراكز الفحص الـ164 على مستوى البلاد جاهزة لفحص الإصابات المحتملة بفيروس كورونا.



وكانت بعض مراكز الفحص قد تم إغلاقها بشكل مؤقت في وقت سابق، حيث لم تسجل تايوان من منتصف أبريل وأواخر ديسمبر الماضيين، أي حالات تم انتقالها محليا لفيروس كورونا.



وسجلت تايوان، اليوم الأربعاء، أربع حالات إصابة بفيروس كورونا قادمة من الخارج، من بينها ثلاث حالات من الفلبين وحالة واحدة من الهند.



وحتى اليوم الأربعاء، سجلت تايوان، التي يبلغ عدد سكانها 6. 23 مليون نسمة، فقط 1231 حالة إصابة، بما فيها 122 حالة، تم انتقالها محليا و12 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع The Health Site.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن في 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد- 19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد- 19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.