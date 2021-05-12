بأعلى عائد.. «التضامن» تطرح شهادة استثمارية من بنك ناصر

تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن طرح شهادة استثمارية اجتماعية جديدة من بنك ناصر الاجتماعي، تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لعمل “هبة مشروطة” أو صدقة جارية تحت مسمي "زاد الخير" بأعلي عائد في السوق المصرفية 13% سنويًا، وذلك في إطار تميز البنك بتقديم المنتجات الجديدة والمبتكرة.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فى تصريحات صحفية، أن البنك التزم منذ بداية نشأته بتعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع من خلال رعاية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساعدتهم بشكل مؤسسى مستدام.

وأضافت: أن القانون خول لبنك ناصر الاجتماعى تلقى الهبات والوصايا التي يتقدم بها الأفراد أو الهيئات رغبة منهم في ترك صدقة جارية بعد وفاتهم، مشيرة إلي أن شهادة "زاد الخير" تعد أول شهادة استثمارية اجتماعية في مصر، وتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للعمل كهبة مشروطة أو صدقة جارية.

ومن جانبه، قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن مدة الشهادة تبلغ عامين، ويبدأ احتساب العائد من أول شهر الإصدار ولا يتم صرفه بالكامل، وإنما يحصل صاحب الشهادة على نصف العائد المميز بنهاية كل سنة مالية والنصف الآخر كحد أدنى يتم توجيهه لعمل الخير، حيث يمكن الاختيار من كل بنود حساب 10700 المدشن بالبنك، سواء صدقة جارية أو هبة مشروطة أو لصالح مشروع حسابات الأيتام "أولادنا مستقبلنا" أو لدعم ذوي الإعاقة والتعليم، كما يجوز وهب الشهادة إلي أعمال الخير التي يحددها صاحب الشهادة ويمكن الاقتراض وفقًا للضوابط والأحكام بضمان الشهادة كما يجوز الشراء بأسماء القصر.



وأوضح عشماوي أن الهيكل الإداري للبنك لديه تقسيمات تنظيمية متخصصة، مثل الإدارة العامة للزكاة بالفروع للإشراف على لجان الزكاة، التي تشكلت بجميع محافظات الجمهورية، وتضمن وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها الشرعيين في أماكن جمعها، وفي مصارفها الشرعية، وخصص البنك لهذه الخدمة حسابات مستقلة تمامًا ضمانًا لعدم اختلاطها بخدمات البنك الأخرى، كما تشكل لجان باسم "لجان الزكاة" في الأحياء والقرى والنجوع، تحت الإشراف الكامل للبنك، ويتبع البنك أكثر من 3500 لجنة منتشرة في جميع قرى وأحياء ونجوع الجمهورية.