تحذيرات من تناول الأسماك المملحة في العيد: تقلل المناعة

يلجأ المواطنون في العيد إلى تناول الفسيخ والرنجة والملوحة وغيرها من المأكولات التي تكون عادة أكل المصريون في أول أيام عيد الفطر المبارك والذي يبدأ غدا الخميس في أول أيامه.

يقول الدكتور أمجد الحداد استشاري المناعة أن الاسماك المملحة مثل الفسيخ والملوحة تؤثر على المناعة وارتفاع الضغط بالسلب، وذلك بسبب طرق التحلل لأنه يتجمع فيها نوع معين مِن البكتريا تؤثر على المناعة بشكل كبير وهذا النوع من البكتريا خطير جدًا.

وأضاف لـ"الدستور": “الفسيخ والملوحة خطر جدًا ولا ينصح بأكلها خاصة في ظل كورونا، أما الأسماك المدخنة مثل الرنجة فلا مشكلة فيها إذا كانت مدخنة بشكل جيد وقليلة الملح بشكل كبير"، ناصحا تناولها مع سلطة خضراء بكميات كبيرة حتى يحدث توازن في الجسم والمناعة.

بينما يقول الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الفسيخ أسماك فاسدة بسبب كثرة الملوحة فيه وبالتالي فإنه يؤثر سلبا على المناعة ويسبب الإسهال والحساسية، بالإضافة إلى أنه يتسبب في أمراض القلب ورفع ضغط الدم وأضرار في الكلى والكبد، ما يزيد من احتمالات السكتة الدماغية والجلطات وهشاشة العظام ويضاعف الأزمات الربوية.

ونصح بدران المواطنين بتناول الرنجة في العيد وليس الفسيخ وإذا تم شراء الفسيخ لابد أن يتم التأكد أنه لم يتم تركه لمدة 30 يوما حتى يشوبه الأتربة والحشرات، مؤكدا أنه يمكن تناول رنجة بملح خفيف أو الأسماك الطازجة الصحية.

كان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أعلن أن اليوم الأربعاء 12 مايو لعام 2021، هو المتمم لشهر رمضان 1442 هجرية، وأن غدا الخميس اول أيام العيد .

وأصدر رئيس الوزراء عدة قرارات

- غلق كل المحال التجارية والمولات والمقاهي والسينما والمسارح والكافيهات التاسعة مساء، ويستمر ذلك حتى 21 مايو الجاري.

- السماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم لما بعد هذه الفترة.

-التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر، اعتبارا من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو ولمدة 5 أيام.

-حظر أي اجتماعات أو مؤتمرات أو احتفالات فنية في أي منشآت، حتى 21 مايو الجاري .

-يتم التعامل مع صلاة العيد كما يتم التعامل مع صلاة الجمعة في نفس المساجد وبنفس الإجراءات الاحترازية، وحظر اصطحاب الأطفال فيها.



-عدم السماح بإقامة صلاة العيد بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.

-إعلان المحافظات غلق الحدائق والمتنزهات وأماكن الترفيه خلال إجازة عيد الفطر.



-غلق تام للحدائق والشواطئ العامة، والحد من استخدام أتوبيسات الرحلات خلال إجازة عيد الفطر.

-استمرار عمل المخابز في كل أيام العيد من الخامسة صباحاً إلى الخامسة مساء باستثناء المخابز التي حصلت على إجازة مسبقة.