جمع منهم 2 مليون جنيه.. حبس صاحب شركة نصب على المواطنين بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس صاحب شركة لمدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم علي مبلغ 2 مليون جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة اكسسوارات المحمول من خلال المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبلغ المالى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عليهم.

- تفاصيل الواقعة



و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، و5 آخرين، بقيام صاحب شركة لتجارة اكسسوارات المحمول، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم.

- نتائج التحريات



بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة اكسسوارات المحمول من خلال المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية، بلغ إجمالها 2 مليون جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبلغ المالى المستولى عليها.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

- حبس سيدة نصبت على المواطنين بالاستثمار في العاقارات والسيارات



كما قررت نيابة المنتزة اول بالإسكندرية، حبس سيدة لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم علي أموالهم بقصد استثمارها في مجال تجارة العقارات والسيارات مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



و تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، و4 آخرين، بقيام إحدى السيدات، بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.



و كشفت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا الي صحة الواقعة وقيام المتهمة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات والسيارات والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم عمل كمين والقي القبض علي المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.