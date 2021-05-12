«القومي للمرأة» يخصص غرفة عمليات لرصد «تحرش العيد»

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عبر الخط الساخن 15115.

وقالت أمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، إن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية.

وأكدت عبدالمنعم على تعاون المجلس القومي للمرأة المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، سعيا من المجلس لمساندة ضحايا التحرش الجنسي وحماية المرأة من العنف ومناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة.