الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومي للمرأة» يخصص غرفة عمليات لرصد «تحرش العيد»

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عبر الخط الساخن 15115.

وقالت أمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، إن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية.

وأكدت عبدالمنعم على تعاون المجلس القومي للمرأة المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، سعيا من المجلس لمساندة ضحايا التحرش الجنسي وحماية المرأة من العنف ومناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

 

القومي للمرأة غرف عمليات التحرش عيد الفطر النساء والفتيات

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