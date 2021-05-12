عقب إجازة عيد الفطر.. إعلان نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج

تستعد الإدارة العامة للامتحانات التابعه لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات طلاب أبناؤنا في الخارج منذ بداية الأسبوع الجاري.

وقال مصدر مسؤول بالادارة العامة للامتحانات، إن طلاب ابناء الخارج على مستوى الدول يبلغ عددهم ٧٠ ألف طالب وطالبة تقريبا، بجميع الدول.

وأكد في تصريح خاص، أنه سيتم إعلان النتيجة لهؤلاء الطلاب عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدد على أن إعلان النتيجة ستكون إلكترونيا نظرا لوجودهم خارج البلاد.

وأضاف أن الوزارة قامت باختيار المصححين ومقدري الدرجات من مستشاري المواد لاختيار الإشراف والتصحيح وتقدير المواد للمراحل الابتدائية والإعدادية وحتى الصف الثانى الثانوي، كما يتم إعداد كشوفات المقدرين لكنترولات التعليم الفني، من خلال الالتزام بضوابط الامتحانات والموانع.

ومن جانبها، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإعداد كشوفات بأسماء المصححين لامتحانات أبناؤنا في الخارج الذين أدوا الاختبارات في ١٩٦ سفارة مصرية، على مستوى الدول، على أن يتم تجميع جميع اوراق الامتحانات لابناؤنا فى الخارج من السفارات الخارجية المصرية لتسلم للإدارة العامة للامتحانات لتصحيحها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت امتحانات أبناؤنا فى الخارج بنظام الكتاب المفتوح من المنزل فى الفترة من ٣ أبريل حتى ١٣ من نفس الشهر.

فيما راعى جدول الامتحان، تداعيات الجائحه العالمية لفيروس كورونا التي انتشر في جميع الدول، ووضعت طريقة آمنة لأداء الطلاب للاختبارات بالمنزل حفاظا عليهم.

وقررت وزارة التربية والتعليم، أن يتم تخصيص دور ثان للمتخلفين من الطلاب عن هذه الامتحانات، على أن يكون الدور الثاني بنفس طريقة أداء امتحانات الدور الأول نظرا لاستمرار جائحة كورونا.

جدير بالذكر، أن الوزارة تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية داخل مصر بداية يونيو المقبل.