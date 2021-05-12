عقب إجازة عيد الفطر.. إعلان نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج
تستعد الإدارة العامة للامتحانات التابعه لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات طلاب أبناؤنا في الخارج منذ بداية الأسبوع الجاري.
وقال مصدر مسؤول بالادارة العامة للامتحانات، إن طلاب ابناء الخارج على مستوى الدول يبلغ عددهم ٧٠ ألف طالب وطالبة تقريبا، بجميع الدول.
وأكد في تصريح خاص، أنه سيتم إعلان النتيجة لهؤلاء الطلاب عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.
وشدد على أن إعلان النتيجة ستكون إلكترونيا نظرا لوجودهم خارج البلاد.
وأضاف أن الوزارة قامت باختيار المصححين ومقدري الدرجات من مستشاري المواد لاختيار الإشراف والتصحيح وتقدير المواد للمراحل الابتدائية والإعدادية وحتى الصف الثانى الثانوي، كما يتم إعداد كشوفات المقدرين لكنترولات التعليم الفني، من خلال الالتزام بضوابط الامتحانات والموانع.
ومن جانبها، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإعداد كشوفات بأسماء المصححين لامتحانات أبناؤنا في الخارج الذين أدوا الاختبارات في ١٩٦ سفارة مصرية، على مستوى الدول، على أن يتم تجميع جميع اوراق الامتحانات لابناؤنا فى الخارج من السفارات الخارجية المصرية لتسلم للإدارة العامة للامتحانات لتصحيحها.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت امتحانات أبناؤنا فى الخارج بنظام الكتاب المفتوح من المنزل فى الفترة من ٣ أبريل حتى ١٣ من نفس الشهر.
فيما راعى جدول الامتحان، تداعيات الجائحه العالمية لفيروس كورونا التي انتشر في جميع الدول، ووضعت طريقة آمنة لأداء الطلاب للاختبارات بالمنزل حفاظا عليهم.
وقررت وزارة التربية والتعليم، أن يتم تخصيص دور ثان للمتخلفين من الطلاب عن هذه الامتحانات، على أن يكون الدور الثاني بنفس طريقة أداء امتحانات الدور الأول نظرا لاستمرار جائحة كورونا.
جدير بالذكر، أن الوزارة تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية داخل مصر بداية يونيو المقبل.